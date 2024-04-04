Заробляли близько 300 тис. грн на місяць: у Києві викрили групу наркоторговців

У Києві викрили організаторку торгівлі наркотиками і трьох її спільників. Ділки знаходили покупців заборонених речовин через соцмережі, а "товар" розвозили на власних авто по Києву та Київської області.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура і поліція Києва.

За матеріалами слідства, незаконний бізнес налагодила 27-річна киянка, яка взяла собі трьох помічників — 37-річного чоловіка та сімейну пару. Організаторка забезпечувала надходження партій наркотиків, фасувала і передавала їх спільникам для продажу. Учасники групи збували кокаїн, синтетичні наркотики, канабіс.

Продавали "товар" через месенджер Telegram клієнтам із Києва та Київської області. Розвозили пакунки власними автомобілями. Розрахунки за наркотики проводилися за готівку. Орієнтовно на місяць наркоділки заробляли більше 300 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 4 оперативні закупки, після чого затримали чотирьох членів угруповання. Їм повідомили про підозру ч. 2 ст. 307 КК України.

Затримання підозрюваної у наркоторгівлі, Київ, 4 квітня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Вирішується питання про застосування щодо затриманих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує від шести до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили пакунки з кокаїном, пігулками, канабісом та грибами, а також понад пів мільйона гривень. Вилучені речовини направили на судово-хімічну експертизу.

Гроші, виявлені в підозрюваних під час обшуків, Київ, 4 квітня 2024 р. Фото: Національна поліція України

Раніше в Києві затримали чоловіка, який продавав канабіс прямо з вікна своєї квартири на першому поверсі.

Також правоохоронці викрили інспектора Лук'янівського СІЗО, який систематично продавав канабіс арештантам.