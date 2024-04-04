Іноземні компанії допомагають російським окупантам реконструювати будинки в Маріуполі. Це може бути пряма робота з міноборони Російської Федерації.

Таку думку озвучив в ефірі 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Німці знайшли, що їх компанія, поставляє суміші, бетон та блоки та допомагає у відбудові Маріуполя. Думаю, що насправді це пряма робота з міноборони РФ. Це означає, що німецькі компанії співпрацюють з російськими окупантами в обхід санкцій. І не лише німецькі. Річ у тому, що будує російське міноборони, там немає сумішей, які виробляє Росія. Їх треба десь брати, вони десь їх беруть", — уточнив Петро Андрющенко.

У повідомленні Tagesschau німецької національної та міжнародної телевізійно служби новин ARD йдеться про те, що німецькі компанії допомагають РФ у будівництві в окупованому Маріуполі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram