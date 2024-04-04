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Працюють в окупаційному МВС на Запоріжжі: десятьом громадянам України заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі
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Працюють в окупаційному МВС на Запоріжжі: десятьом громадянам України заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі

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Працюють на РФ: на Запоріжжі десятьом громадянам України повідомили про підозру
Співробітник СБУ, ілюстративне. Фото: Facebook/ Служба безпеки України

Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру десятьом громадянам України, які, за даними слідства, працюють у створеному росіянами "Головному управлінні МВС РФ" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили в Запорізькій обласній держадміністрації.

За даними слідства, підозрюваних включили до складу райвідділів та призначили до підрозділів слідства, карного розшуку, патрульно-постової служби та безпеки дорожнього руху:

"Перебуваючи у лавах окупаційного органу, підозрювані беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив росіянам", йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що фігуранти справи вдиралися до помешкань жителів окупованої території регіону та під виглядом обшуків викрадали приватне майно громадян.

Крім цього підозрюваних залучали до охорони "виборчкомів" під час "виборів президента РФ" на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Стосовно шести зрадників обвинувальні акти скеровані до суду.

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