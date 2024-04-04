У селі Євгенівка, що на Миколаївщині, восени 2022 року під час окупації два брати підірвалися на міні "пелюсток". Обидва чоловіки втратили ноги в результаті вибуху. На реабілітації в Норвегії їм встановили протези.

Подробиці історії дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Будинок родини Вірьовкіних розташований на краю села Євгенівка Снігурівської громади. Йона — дружина Ігоря, була в той день, коли сталась трагедія. Разом з чоловіком та його братом йшли до лісосмуги виносити сміття та назбирати дров, згадує жінка.

"Мені, якщо чесно, не хотілося йти, але я з ним не хотіла сперечатися. Це було близько 12:00, якраз через годину мали бути вдома. Ми пішли, взяли ще скло викинути. Потім тільки вітку зрубала, чую вибух. Я присіла, спочатку не зрозуміла нічого. Тут чую кричить Саша: "Ігор, в мене ноги немає", — згадує Йона.

Дружина Ігоря Йона. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Молодший брат Олександр першим наступив на міну, яку російські військові залишили навколо села. Чоловік розповідає, весь час був у свідомості.

"З того моменту, я пригадую, як ми вдома зібрали скло, вивезли туди по дорозі, а назад наступив, і все, кричу, що ноги немає. Мене брат виніс, перев'язав одягом ногу, і відправили до лікарні. Потрапили ми до Норвегії, нам там зробили протези. Раніше відчував, наче нога вище, пальці чухаються, інколи незвично, під коліном наче пальці. Духом не падаємо, намагаємось далі жити", — каже Олександр.

Молодший з братів Олександр з протезом. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Дружина Ігоря одразу побігла до російських військових просити допомоги. Йона пригадує, ті неохоче відвезли її з Олександром до лікарні у Новій Каховці.

Приїхали солдати, між собою матюкалися: "Чого ви полізли? От ви що придурки?" Почали грубити, чоловіка трусить, я його заспокоюю, а для самої це був такий шок, що я вже нічого не усвідомлювала.

Про травму у коханого жінка дізналася коли повернулася у село з лікарні. Говорить, російські військові декілька днів не говорили, що Ігор з Олександром у Генічеську.

"Прийшли до мене на вечір, почали запитувати, а я почала питати, як можна зв'язатися, бо хлопці їх повезли, а я не знаю куди. Казали, що згодом поїдуть та про це скажуть", — каже дружина Ігоря.

Ігор демонструє травмовану ногу та протез. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Зі слів Ігоря, отримав травму, коли рятував молодшого брата.

"Брат наступив, я його виніс, наступив сам. Ногу відірвало, другу пошкодило, але нічого, живий. Росіяни вивезли нас у Нову Каховку до лікарні, там тиждень полежали, відправили до Генічеська, звідти до Чаплинки, а далі ми вже через волонтерів виїжджали до Норвегії, тому що там залишатися сенсу не було", — говорить потерпілий.

Старший з братів Ігор. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Після звільнення частини Херсонщини та Миколаївщини волонтери евакуювали братів до Норвегії, говорить Ігор Вірьовкін. Там їм встановили протези, на яких вони вчились наново ходити. Нині чоловіки на реабілітації.

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