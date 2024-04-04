Захист Лутфіє Зудієвої наполягає на виклику в суд співробітників Центру "Е"

4 квітня в окупаційному Мировому суді у Сімферополі розглядалась адміністративна справа правозахисниці і журналістки Лутфіє Зудієвої, яку оштрафували 2500 рублів (1059 грн) за ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Захист наполягав на виклику в суд співробітників Центру протидії екстремізму.

Про це розповіла Лутфіє Зудієва "Кримській солідарності".

"Ми вважаємо, що для об'єктивного і всебічного розгляду матеріалів моєї адміністративної справи, до суду просто необхідно запросити начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова та оперуповноваженого ЦПЕ Романа Філатова. По-перше, вони проводили обстеження в моєму будинку. По-друге, вони, на наш погляд, помилково трактують норми законодавства в цій частині. Мою особисту сторінку у Фейсбук розцінюють, як зареєстровану в установленому порядку засобом масової інформації. Тобто, намагаються застосувати в даному випадку норми, які поширюються або на редакторів ЗМІ, або на засновників ЗМІ. І нам не зрозуміло, чому вони керуються цією логікою. Тому ми хочемо поговорити з ними про це в суді", — зауважила правозахисниця.

Зудієва зазначила, що в матеріалах "справи" йдеться про публікації, які вона зробила в січні 2021 року.

"Тобто, співробітники ЦПЕ порушують адмінсправу справу через три роки. Чомусь вони не угледіли правопорушень у цих публікаціях раніше", — наголосила вона.

Наступне засідання у адмінсправі Лутфіє Зудієвої призначено на 17 квітня.

Що відомо про Лутфіє Зудієву Лутфіє Зудієва – активістка “Кримської солідарності” та журналістка видання “Ґрати”. Висвітлює судові процеси та порушення прав людини в окупованому Криму. До 2014 року керувала дитячим центром, вже після окупації вимушено взялась за правозахист. Зудієву затримували у 2019 році за публікацію в соціальній мережі. Тоді активістка сплатила штраф розміром 2 тисячі рублів за нібито публікацію "екстремістської символік". 27 липня 2023 року Лутфіє Зудієву затримали під будівлею “Верховного суду Криму” в Сімферополі, де проходив розгляд апеляційної скарги у справі політвʼязнів Нарімана Джелялова та Асана і Азіза Ахтемових. Пізніше журналістку оштрафували на 12 тисяч рублів. А 12 лютого 2024 року Касаційний суд РФ прийняв до розгляду скаргу щодо цього штрафу. Вранці 22 лютого в будинку Лутфіє Зудієвої співробітники окупаційних правоохоронних органів провели обшук. Після цього активістку відвезли в так званий Центр протидії екстремізму. Кримську татарку відпустили через 3 години, склавши на неї два адмінпротоколи за "зловживання свободою масової інформації".

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