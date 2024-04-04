НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Білій Церкві другокласник врятував себе і собаку під час вибуху у п'ятиповерхівці
ДІТИВИБУХПОЖЕЖАРегіони

У Білій Церкві другокласник врятував себе і собаку під час вибуху у п'ятиповерхівці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
другокласник, завдяки кмітливості, врятувався з палаючого будинку і не забув про свого пса
Учень 2 класу білоцерківського ліцею Олександр Ізієв, який зміг оперативно зреагувати й врятувати себе та собаку з палючого будинку. Фото: Facebook/ліцей "Перша Білоцерківська гімназія"

На Київщині під час вибуху у п'ятиповерхівці, що сталася 30 березня в Білій Церкві, учень 2 класу місцевого ліцею Олександр Ізієв зміг оперативно зреагувати й врятувати себе та собаку.

Про вчинок хлопця розповіли у ліцеї "Перша Білоцерківська гімназія", де він навчається Олександр.

"Інколи дорослим треба повчитися у дітей кмітливості й вмінню вірно вчинити у небезпечній ситуації", — йдеться у дописі.

У ліцеї розповіли, що Сашко зумів зорієнтуватися і врятуватися під час вибуху та пожежі в сусідній квартирі в будинку за адресою провулок Грузинський. Він був сам вдома, але не розгубився

"Ухвалив швидке рішення переміститися в іншу кімнату, намочити водою рушники, замкнутися, закрити всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнутися в теплий одяг, відкрити вікно, в яке можна покликати на допомогу", — розповідають співробітниця ліцею Алла Ліснічук.

Завдяки пожежникам хлопчик згодом вийшов з пошкодженого вибухом будинку і врятував свого собаку.

Що відомо про вибух у житловому будинку в Білій Церкві

30 березня 2024 року стався вибух в одній із квартир 5-поверхівки в Грузинському провулку в Білій Церкві. Внаслідок цього виникло загоряння будівлі з другого по п'ятий поверхи. Рятувальники загасили полум'я. Через вибух у будинку сталася руйнація залізобетонного перекриття від 2-го до 5-го поверху.

Вогнеборці під час гасіння пожежі врятували трьох мешканців багатоповерхівки. Зокрема, госпіталізували 8-річну дитину з отруєнням продуктами горіння.

Під час огляду помешкань також виявили тіла двох людей: мешканця квартири, в якій трапився вибух, а також тіло літньої жінки, яке деблокували з-під завалів поверхом нижче.

Після трагедії у місцевому готелі "Рось" розселили 22-х жителів пошкодженого будинку.

Поліція призначила низку експертиз. Правоохоронці продовжують огляд будинку, призначено низку експертиз, які направили до Києва для з'ясування всіх обставин події. У разі потреби будуть призначені додаткові експертизи.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Шоколад
Діти у столиці отруїлися гуманітарним шоколадом: всередині був канабіс
Херсонщина, евакуація, діти
З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще п'ятьох дітей
Підготовка до змагань "Гурби-Антонівці"
На Тернопільщині учасники гри "Гурби-Антонівці" готуються до змагань
Евакуація дітей з Курахівської громади Донецької області
У Курахівській громаді на Донеччині, де запроваджена примусова евакуація дітей, залишаються двоє неповнолітніх
На початок