На Київщині під час вибуху у п'ятиповерхівці, що сталася 30 березня в Білій Церкві, учень 2 класу місцевого ліцею Олександр Ізієв зміг оперативно зреагувати й врятувати себе та собаку.

Про вчинок хлопця розповіли у ліцеї "Перша Білоцерківська гімназія", де він навчається Олександр.

"Інколи дорослим треба повчитися у дітей кмітливості й вмінню вірно вчинити у небезпечній ситуації", — йдеться у дописі.

У ліцеї розповіли, що Сашко зумів зорієнтуватися і врятуватися під час вибуху та пожежі в сусідній квартирі в будинку за адресою провулок Грузинський. Він був сам вдома, але не розгубився

"Ухвалив швидке рішення переміститися в іншу кімнату, намочити водою рушники, замкнутися, закрити всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнутися в теплий одяг, відкрити вікно, в яке можна покликати на допомогу", — розповідають співробітниця ліцею Алла Ліснічук.

Завдяки пожежникам хлопчик згодом вийшов з пошкодженого вибухом будинку і врятував свого собаку.

Що відомо про вибух у житловому будинку в Білій Церкві

30 березня 2024 року стався вибух в одній із квартир 5-поверхівки в Грузинському провулку в Білій Церкві. Внаслідок цього виникло загоряння будівлі з другого по п'ятий поверхи. Рятувальники загасили полум'я. Через вибух у будинку сталася руйнація залізобетонного перекриття від 2-го до 5-го поверху.

Вогнеборці під час гасіння пожежі врятували трьох мешканців багатоповерхівки. Зокрема, госпіталізували 8-річну дитину з отруєнням продуктами горіння.

Під час огляду помешкань також виявили тіла двох людей: мешканця квартири, в якій трапився вибух, а також тіло літньої жінки, яке деблокували з-під завалів поверхом нижче.

Після трагедії у місцевому готелі "Рось" розселили 22-х жителів пошкодженого будинку.

Поліція призначила низку експертиз. Правоохоронці продовжують огляд будинку, призначено низку експертиз, які направили до Києва для з'ясування всіх обставин події. У разі потреби будуть призначені додаткові експертизи.