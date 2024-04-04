У столиці відновлюють капітальний ремонт Кільцевої дороги на ділянці від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе. Із 6 квітня обмежать рух транспорту від розвороту біля Кільцевої дороги, 14-В у напрямку Жулянського шляхопроводу.

Про це повідомляє у Facebook комунальна корпорація "Київавтодор".

Дорожні роботи на Кільцевій тимчасово призупиняли на період холодів. Нині капремонт знову переходить в активну фазу.

На час проведення ремонту в одній частині магістралі рух транспорту організують у двох смугах протилежної частини дороги.

Схема руху транспорту під час ремонту Кільцевої дороги. Фото: "Київавтодор"/Facebook

Також буде закритий лівий поворот з Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та в протилежному напрямку — на Одеську площу.

Увесь комплекс робіт на цій ділянці Кільцевої планують завершити до кінця жовтня. Там облаштують нове асфальтобетонне покриття, LED-освітлення, велодоріжки й тротуари, проведуть благоустрій прилеглої території.

Капремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар'єрності — на пішохідних переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку.

Що відомо про капремонт Кільцевої дороги в Києві

Капітальний ремонт ділянки Кільцевої дороги від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу почали наприкінці вересня 2023 року. Роботи завершили в середині грудня.

Тоді дорожні роботи трохи відстали від графіка через несприятливі погодні умови. Крім того, через блокування вантажів на кордоні з Польщею затримувались поставки сировини для виготовлення асфальтобетону. Термін ремонту мусили продовжити, а з ними й обмеження для руху авто.

Реконструкцію Кільцевої дороги почали у 2021 році. На першому етапі відновили ділянку від вул. Ватутіна до Одеської площі. Роботи завершили влітку 2023 року.

Як зауважили у "Київавтодорі", оновлення Кільцевої дороги дозволить комплексно з'єднати три ділянки відремонтованої траси і забезпечить безперебійний рух транзитного транспорту в об'їзд столиці.