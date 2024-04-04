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Історія людей війни й людей на війні: у Львові відкрили виставку "Із полум'я зродились"
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Історія людей війни й людей на війні: у Львові відкрили виставку "Із полум'я зродились"

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У Львові відкрили виставку "Із полум'я зродились". В її експозиції — понад 40 експонатів, які належали 23 українським військовим, медикам та волонтерам.

Більше про виставку Суспільному розповіли співорганізатори Володимир Нечипорук й Ірина Солошенко.

Виставка "Із полум’я зродились" — благодійний проєкт. Вона триватиме у Львівському історичному музеї до 29 квітня, після чого повезуть в інші міста України

Шолом Володимира Ворошилова, 4 квітня 2024
Шолом Вадима Ворошилова, 4 квітня 2024. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

"Це — шолом льотчика, льотчицький шолом, якщо правильно говорити, з автографом легендарного нашого військового льотчика Вадима Ворошилова, позивний "Карай". Не буду казати, що це зняли з нього шолом – це аналогічний. Купили ми його, де купили, автограф його. Це ескіз бліндажа. Цей герой, позивний в нього "Красивий", — це хлопчина родом зі Славінська. На жаль, він загинув через чотири дні після зйомок. Ми так думаємо, що цей ескіз – це той бліндаж в якому він загинув", — розказує співорганізатор виставки Володимир Нечипорук.

Ескіз бліндажа, 4 квітня 2024
Ескіз бліндажа, 4 квітня 2024. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

"Показуємо історію людей війни, історію людей на війні. Маємо надію отримати допомогу на мобільну евакуацію, на підтримку перевезення поранених. Я розумію, що то, звісно, не дрони, але поранені на війні — це така ж частина дійсності і їх треба гідно перевозити, лікувати й надавати всю допомогу", — розповіла співорганізаторка Ірина Солошенко.

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