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У столичній адміністрації розпочали оцінювання корупційних ризиків: запрошують до участі громадськість
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У столичній адміністрації розпочали оцінювання корупційних ризиків: запрошують до участі громадськість

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У столичній адміністрації розпочали оцінювання корупційних ризиків
Будівля КМДА. Фото: Київська міська рада

У Київській міській державній адміністрації розпочали оцінювання корупційних ризиків. Оцінювання проводить департамент з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

Відповідне розпорядження опубліковано на Офіційному порталі Києва.

Як йдеться на офіційному порталі Києва, оцінювання проводитимуть, враховуючи методологію управління корупційними ризиками, затверджену національним агентством з питань запобігання корупції.

"Виконання розпорядження дозволить провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності столичної адміністрації та забезпечить належну підготовку й затвердження антикорупційної програми на 2024–2026 роки", — зазначають у КМДА.

Департамент запрошує представників громадськості долучитися та надати кандидатури для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності КМДА.

Відповідні пропозиції слід надіслати до 14 квітня на електронну адресу: [email protected]

Зазначається, що за результатами оцінювання також буде підготовлений проєкт антикорупційної програми на 2024–2026 роки.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під'єднало Київську міську державну адміністрацію до Єдиного порталу повідомлень викривачів. На цій платформі українці можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали.

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