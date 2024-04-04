На Миколаївщині Товариство Червоного Хреста реалізовує проєкт підтримки вразливих категорій населення. Охочі можуть отримати допомогу з працевлаштування, безкоштовно опанувати професію та одержати мікрогрант до 100 тисяч гривень на власний бізнес.

Про це журналістам Суспільного розповіла регіональна координаторка проєкту Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ксенія Дідик.

Навчання та допомога у пошуку роботи відбуватимуться безкоштовно.

"Ми надаємо допомогу з пошуку роботи, навчання з найпростіших професій, підвищення або підтвердження кваліфікації. Також до 15 квітня приймаються заявки на участь у мінігрант на власну справу", — повідомляє координаторка.

Координаторка проєкту Ксенія Дідик, 2 квітня 2024 рік. Фото: Поліна Гожбур/Суспільне Миколаїв

Проєкт націлений на підтримку багатодітних, малозабезпечених родин, батьків одинаків, пенсіонерів, людей з інвалідністю та демобілізованих чоловіків, розповідає жінка.

"Ці всі категорії — наші бенефіціари, ми їх будемо безкоштовно навчати. Ми пропонуємо такі напрямки: кравець, візажист, масажист, кухар, кондитер, естетична косметологія, перукарська майстерність, барбер, нігтьова естетика, нарощування вій, догляд вдома, бухгалтерія БАС/ФОП і водії всіх категорій", — зазначає Ксенія.

За словами Ксенії Дідик, участь у проєкті можуть взяти вразливі категорії населення Миколаївщини, а також зареєстровані внутрішньопереміщені особи.

Перша категорія — це зареєстровані внутрішньопереміщені особи, які мають можливість проводити господарську діяльність, тобто започаткувати, розвинути або відновити власну справу. Друга категорія — місцеве населення, зокрема постраждалі від наслідків війни люди, які втратили або зазнали пошкодження власного майна, здоров'я, або справи.

Зі слів Ксенії Дідик, необхідно надіслати заявку на участь у проєкті в електронному або письмовому вигляді, з документом, який підтверджує її статус та приналежність до відповідної категорії. Наступний етап для отримання гранту — взяти участь у курсі з написання бізнес-плану.

"До третього травня ми будемо проводити курс з написання бізнес-плану, потім визначимо та приймемо рішення, хто буде отримувачем гранту. Виплати плануються у два етапи. Після перевірок та підтвердження відбудеться реалізація їхніх бізнес-планів. Таким чином ми плануємо допомогти місцевим і ВПО у підтримці власної справи", — говорить Дідик.

Координаторка проєкту Ксенія Дідик на інформаційній сесії, 2 квітня 2024 рік. Фото: Поліна Гожбур/Суспільне Миколаїв

Обов'язковий крок для участі в проєкті — відвідування інформаційної сесії, на якій людина дізнається про можливості та безкоштовні кейси організації.

"Ми розповідаємо про умови “хто, яка категорія, з яким статусом” має право стати нашим бенефіціаром. Також ми там розповідаємо про мінігранти, умови його отримання, і якщо людина бажає, вона одразу на інформаційній сесії може заповнити анкету", — каже координаторка.

Після, ми проводимо фокус-групу — опитування "з підняттям рук", без прізвищ, щоб отримати загальне розуміння, в якому напрямку та в якій сфері людина працювала, який досвід в неї, чи є взагалі стаж роботи, кількість дітей, якими вона опікується.

Відвідувачки на інформаційній сесії, 2 квітня 2024 рік. Фото: Поліна Гожбур/Суспільне Миколаїв

Ксенія Дідик розповідає, наступний крок — запис на індивідуальну зустріч з кар'єрним радником. А також людина обов'язково підписує згоду на обробку персональних даних та дозвіл на фотографування. Про це попередньо попереджають на інформаційній сесії, додає Ксенія.

"Якщо людина не впевнена у виборі свого напрямку професії, на індивідуальній зустрічі, ми пропонуємо послуги психолога, який допомагає визначитись з вибором, впоратися зі стресом, а також проводить тренінг з наскрізних навичок для підняття самооцінки, впевненості та ставлення до розчарувань", — розповідає Ксенія Дідик.

Координаторка говорить, останній етап проєкту передбачає зустріч, на якій учасників попереджають про розклад та місце проведення навчання. Навчання з обраної професії є одноразовим додає Дідик.

"Ми обов'язково телефонуємо і попереджаємо про час та місце, такі в нас обов'язкові умови. Також через два тижні та через два місяці ми зобов'язані перетелефонувати людині, дізнатися як в неї справи, можливо, вона працевлаштувалась або бажає отримати іншу нашу послугу", — каже Ксенія.

Інформаційна сесія, 2 квітня 2024 рік. Фото: Поліна Гожбур/Суспільне Миколаїв

За словами координаторки проєкту, представники організації для інформування населення виїжджають в область, зокрема такі населені пункти: Первомайськ, Вознесенськ та Баштанку.

"Три міста, в які ми виїжджаємо та повідомляємо про ті ж послуги. Ми пропонуємо навчання у місті та розуміємо, що ми готові сплатити транспортні послуги людині, щоб вона відвідувала ці курси, для того, щоб покращити своє життя та засоби до існування", — розповідає координаторка.

На одну з індивідуальних зустрічей прийшла місцева жителька Олена. Каже, дізналася про них в соцмережах.

"Я хотіла навчатися на барбера, тому що мені це цікаво і я б хотіла цим заробляти. Стежу за всіма дописами, побачила оголошення і відразу звернулася сюди", — розповідає Олена.

Олена (справа) на індивідуальній консультації, 2 квітня 2024 рік. Фото: Поліна Гожбур/Суспільне Миколаїв

Зі слів Ксенії Дідик, станом на квітень 2024 року до організації звернулись близько 300 людей, які будуть отримувати безкоштовне навчання та ще близько 30 людей подали анкети на участь у мінігранті.

Проєкт, який триватиме до 31 грудня 2024 року, реалізували за підтримки Іспанського та Данського Червоного Хреста. Більш детально про умови участі можна дізнатися на сторінці фейсбуку Миколаївського Товариства Червоного Хреста.

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