Мама одного з учнів початкових класів Рівненського ліцею № 5 3 квітня повідомила в Telegram "Рівне 1283", що вчитель фізкультури вдарив її сина скакалкою. Інцидент, за даними жінки, стався 1 лютого 2024 року. На це повідомлення відреагували в міському управлінні освіти.

Його начальник Андрій Мазур зазначив, що раніше педагога вже притягали до дисциплінарної відповідальності за подібний вчинок. 4 квітня вчителя звільнили з роботи.

Мама третьокласника Рівненського ліцею № 5 повідомила в Telegram "Рівне 1283", що 1 лютого її син прийшов додому зі школи з синцями:

"Дитині вісім років. Він повідомив про те, що вчитель фізкультури вдарив його скакалкою. Після цього я пішла до директора школи, розповіла йому ситуацію, показала фотографії синців на тілі дитини. Він мені відповів, що два тижні тому отримав догану від інших батьків першокласника. Я написала заяву, звернення вжити заходів. Директор це прийняв і з наступного тижня нам змінили вчителя. Але вчителя фізкультури не звільнили, він залишився у школі і на цьому тижні знову проводив урок фізкультури у нашому класі".

Також жінка надала скриншоти з батьківського чату.

Скриншоти, які у опублікували у Telegram "Рівне 1283" . Фото: Telegram "Рівне 1283"

Суспільне звернулося до директора навчального закладу Сергія Середи, втім коментувати інцидент той відмовився.

Начальник управління освіти Рівного Андрій Мазур повідомив, що це вже друга така ситуація з цим вчителем фізкультури:

“Як стало відомо, 3 квітня у Telegram-каналі "Рівне 1283" опублікували повідомлення про те, що у Рівненській гімназії № 5 вчитель фізичної культури вдарив третьокласника скакалкою. Оскільки мама просила не вживати кардинальних заходів щодо вчителя, його відсторонили від проведення уроків у 3-А класі. Але директор закладу повідомив у пояснювальній записці, що за подібний випадок у 1-А класі, який стався в січні, вчителя притягали до дисциплінарної відповідальності".

З його слів, після того, як оприлюднили інформацію про другий інцидент з вчителем фізкультури в ліцеї, провели службове розслідування. Педагог написав заяву на звільнення, зазначив Андрій Мазур:

"Директор звільнив вчителя 4 квітня за угодою сторін. Управління освіти вирішило притягнути до відповідальності директора за порушення статті про повну загальну середню освіту. За те, що недостатньо контролював питання створення у закладі безпечного освітнього середовища, а також питання забезпечення дотримання вимог щодо охорони дитинства. На сьогодні директор притягнутий до відповідальності, а вчитель звільнений з посади".

Він також додав, що директора звільняти не будуть.

Речниця поліції в Рівненській області Марія Юстицька повідомила — до правоохоронців із заявою щодо інциденту з вчителем у Рівненському ліцеї № 5 ніхто не звертався.

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