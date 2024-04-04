На фасаді ліцею у селі Спас Івано-Франківської області відкрили анотаційні дошки полеглим воїнам Василю Мельничуку та Ігорю Кириченку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Калуської районної військової адміністрації.

Вшанувати пам'ять полеглих воїнів прийшли родичі, друзі, товариші, побратими, учні та вчителі, керівники громади, жителі села.

Що відомо про Василя Мельничука

Василь Мельничук народився 10 жовтня 1979 року. У 2014 році поїхав на Майдан, а опісля, як доброволець, брав участь в АТО/ООС. Боєць звільняв Авдіївську промзону, що на Донеччині. Згодом він повернувся до цивільного життя.

25 лютого 2022 року військовий знову вступив у лави Збройних сил України. Він обороняв Київ та східні рубежі Донецької області. У ЗСУ служив стрільцем стрілецької роти однієї з військових частин. Мав позивний Гоцул.

Василь Мельничук загинув поблизу Вугледара на Донеччині 24 січня 2023 року.

Що відомо про Ігоря Кириченка

Ігор Кириченко народився 12 травня 1997 року. Жив у селі Спас Калуського району.

22 лютого 2023 року чоловіка призвали до лав ЗСУ. Після двох місяців вишколу Ігор Кириченко воював на Бахмутському напрямку. Боєць служив водієм у другому відділені окремого кулеметного взводу 419 батальйону військової частини А4809.

10 травня Ігор Кириченко отримав важкі уламкові поранення. Боєць помер під час операції у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 13 травня 2023 року. 12 травня йому виповнилося 26 років.

У військовослужбовця залишилися мати, вітчим та дві сестри.

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