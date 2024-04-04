На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому Юрію Островерхову з Тернопільщини. Петицію зареєструвала дружина Катерина Островерхова.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

"Чоловік народився в Херсонській області. Переїхав на Тернопільщину. У 2021 році підписав контракт, хоч і був непридатний до служби в армії. У 2022 році, 24 лютого зранку виїхав захищати Київ і інші міста України. Служив в 44 артилерійській бригаді, з часом перевівся до 3 окремої штурмової бригади "Азов". 10 лютого 2024 року виїхав в Авдіївку, в майже повне кільце. Поставлене було завдання тримати ворога, щоб хлопці могли евакуювати полеглих і ранених. Тримали оборону до 12 лютого", — повідомила волонтерка Ольга Цісаренко.

Загинув боєць 12 лютого 2024 року біля населеного пункту Авдіївка, що в Донецькій області.

У чоловіка залишилась дружина, яка проживає в Кременецькому районі.

Петицію зареєстрували 11 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 28 березня 2024 року, вона набрала 8 066 голосів з 25 000 необхідних.