Ексдиректор ритуальної служби відшкодував 16 млн гривень, які начебто заплатив "мертвим душам" за прибирання столичних кладовищ — гроші перераховані на рахунок Київради.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовець та його спільниця — колишня працівниця цього підприємства — протягом 2020-2023 давали вказівки підлеглим вносити до табелів обліку робочого часу неправдиві дані щодо прибиральників.

"На підставі цих даних "мертвим душам" нараховували зарплату, хоча насправді прибиральників на робочих місцях не було і жодні обов'язки вони не виконували. В подальшому гроші з їх зарплатних карток знімали організатори схеми", — йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

У Києві "мертві душі" прибирали кладовища. Фото: Telegram/Київська міська прокуратура

За цією схемою зі столичного бюджету "прибиральникам" сплатили майже 32 млн гривень.

Нині вже колишньому керівнику ритуальної служби і його спільниці повідомили про підозру в неодноразовому заволодінні бюджетними коштами територіальної громади столиці в особливо великих розмірах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України). Їм загрожує до шести років в'язниці.

Ексдиректору ритуальної служби Києва повідомили підозру у розкраданні бюджетних коштів. Фото: Telegram/Київська міська прокуратура

В ході слідства, колишній директор ритуальної служби визнав свою вину, погодився на співпрацю зі слідством та відшкодував майже 16 млн грн завданої шкоди.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

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