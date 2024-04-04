У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику періодично проводять облік птахів на водоймі-охолоджувачі Чорнобильської атомної електростанції. Також спостерігають за іншими тваринами. Наразі зафіксували рекордну для цього місця кількість лосів.

Про це повідомили у Facebook працівники заповіднику.

Зазначається, що у березні у заповіднику бачили чотирьох бакланів, три крижня та одинадцять орланів.

"Це дуже мало для такого періоду. Можливо, більше пернатих з'явиться пізніше", — розповіли фахівці заповіднику.

Лось у Чорнобильському заповіднику. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Вони зауважили, що наразі зустріли рекордну кількість лосів — сімнадцять. П'ять з них — на розподільчій дамбі, а ще дванадцять тварин побачили по дамбі вздовж річки Прип'ять. Працівники заповіднику, вважають, що тварин там більше, це лише ті, яких помітили.

"Річка є перешкодою для мігруючих лосів, які не поспішають її перетинати, так і концентруються", — йдеться у повідомленні.

У філіях Столичного лісового офісу державного підприємства "Ліси України" завершився щорічний зимовий облік мисливських тварин. Загалом нарахували 4,9 тисячі копитних тварин, 8,8 тисячі хутрових звірів та 2,2 тисячі птахів. "Перепис" проводили упродовж січня-лютого з дотриманням заборон і обмежень, які встановлені на період дії воєнного стану.

Заборона на проведення полювання в умовах воєнного стану призвела до зростання чисельності копитних, зокрема оленів благородного і плямистого. Збільшилася і кількість зайців-русаків, борсуків та куниць лісових.

Також спостерігається стрімке зростання чисельності вовків, які завдають великої шкоди мисливському господарству та можуть нести загрозу для домашніх тварин та людей.

Що відомо про тварин і птахів на Київщині

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику живе та зимує рідкісний сичик-горобець. Це найменша сова фауни України. На заповідній території виявили 39 місць перебування цих птахів. Загальна чисельність може сягати 50-60 пар.

Також у заповіднику фотопастки зафіксували рись євразійську. Цей вид зник з території українського Полісся минулого століття. Водночас у чорнобильському ставку-охолоджувачу повністю перевелися величезні соми.

За останні кілька років лісівники фіксують збільшення популяції козуль у мисливських угіддях Столичного лісового офісу. Під час цьогорічного зимового обліку тут нарахували на 370 особин більше, ніж торік.

У Голосіївському парку Києва фотопастки зафіксували диких тварин. Науковцям вдалося виявити присутність козуль або сарн європейських (Capreolus capreolus), кабанів диких (Sus scrofa) і навіть голуба лісового (Columba palumbus). Зафільмували і зустрічі трьох особин лося (Alces alces) із Червоної книги України.