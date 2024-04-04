До Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України приєднають Миколаївську обсерваторію. За допомогою реорганізації заклад може залучати нових науковців та розвивати міжнародне співробітництво.

Про це журналістам Суспільного розповів заступник директора з наукової роботи Миколаївської астрономічної обсерваторії Юрій Процюк.

Основна галузь роботи миколаївських дослідників — визначення точних положень зірок, комет, астероїдів (астрометрія), розповідає заступник директора.

"Ми є провідною організацією України по високоточному визначенню координат небесних тіл. Саме наша обсерваторія, яка розташована на Миколаївщині. З часів радянщини це був основний напрямок роботи. У головній обсерваторії він теж присутній, як один з відділів", — каже фахівець.

Нині невеликі установи приєднують до більших, додає Юрій Процюк. Це дає регіональним закладам триматися "на плаву".

"У нашій обсерваторії останнім часом зменшилася кількість працівників та саме фінансування. З цим приєднанням є можливість якось зберегти увесь потенціал і співробітників", — пояснює науковець.

Телескоп з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв. Телескоп з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв. Прилади з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв. Прилад з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв.

Зі слів чоловіка, одна з переваг приєднання — заклад може залучати до наукових проєктів спеціалістів з Головної обсерваторії України.

"Буде більше науковців, які зможуть працювати зі спільними матеріалами. Ті напрямки, за якими ми зараз працюємо, збережуться. Ми маємо багаторічну співпрацю із закордонними науковцями", — каже Процюк.

Астроном говорить, що приєднання Миколаївської обсерваторії сприятиме її міжнародному співробітництву.

Як організації, з якими працює головна обсерваторія, можуть приєднатися до до наших досліджень так і навпаки.

Прилад, яким користуються науковці обсерваторії при дослідженнях. Фото: Укрінформ

У них є такі напрямки досліджень, які наразі у нас відсутні. Після приєднання наші співробітники також зможуть приймати участь у таких дослідженнях. Також одним із напрямків наших досліджень останніх років є вивчення комічного сміття для забезпечення безпеки руху космічних апаратів.

Що відомо про Миколаївську астрономічну обсерваторію

Миколаївська астрономічна обсерваторія — одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1821 році. Обсерваторія включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України.

200 років із часу заснування закладу відзначається на державному рівні згідно з постановою Верховної Ради "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році".

До 200-річного ювілею обсерваторії випустили поштову марку, а Національний банк України випустив пам'ятну монету.

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