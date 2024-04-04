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Миколаївську обсерваторію приєднають до Головної астрономічної обсерваторії: які причини та перспективи
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Миколаївську обсерваторію приєднають до Головної астрономічної обсерваторії: які причини та перспективи

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Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія".
Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія". Колаж Суспільне Миколаїв/Getty Images

До Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України приєднають Миколаївську обсерваторію. За допомогою реорганізації заклад може залучати нових науковців та розвивати міжнародне співробітництво.

Про це журналістам Суспільного розповів заступник директора з наукової роботи Миколаївської астрономічної обсерваторії Юрій Процюк.

Основна галузь роботи миколаївських дослідників — визначення точних положень зірок, комет, астероїдів (астрометрія), розповідає заступник директора.

"Ми є провідною організацією України по високоточному визначенню координат небесних тіл. Саме наша обсерваторія, яка розташована на Миколаївщині. З часів радянщини це був основний напрямок роботи. У головній обсерваторії він теж присутній, як один з відділів", — каже фахівець.

Нині невеликі установи приєднують до більших, додає Юрій Процюк. Це дає регіональним закладам триматися "на плаву".

"У нашій обсерваторії останнім часом зменшилася кількість працівників та саме фінансування. З цим приєднанням є можливість якось зберегти увесь потенціал і співробітників", — пояснює науковець.

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Телескоп з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв.
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Телескоп з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв.
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Прилади з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв.
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Прилад з Миколаївської обсерваторії. Фото: архів Суспільне Миколаїв.

Зі слів чоловіка, одна з переваг приєднання — заклад може залучати до наукових проєктів спеціалістів з Головної обсерваторії України.

"Буде більше науковців, які зможуть працювати зі спільними матеріалами. Ті напрямки, за якими ми зараз працюємо, збережуться. Ми маємо багаторічну співпрацю із закордонними науковцями", — каже Процюк.

Астроном говорить, що приєднання Миколаївської обсерваторії сприятиме її міжнародному співробітництву.

Як організації, з якими працює головна обсерваторія, можуть приєднатися до до наших досліджень так і навпаки.
Прилад, яким користуються науковці обсерваторії при дослідженнях.
Прилад, яким користуються науковці обсерваторії при дослідженнях. Фото: Укрінформ
У них є такі напрямки досліджень, які наразі у нас відсутні. Після приєднання наші співробітники також зможуть приймати участь у таких дослідженнях. Також одним із напрямків наших досліджень останніх років є вивчення комічного сміття для забезпечення безпеки руху космічних апаратів.

Що відомо про Миколаївську астрономічну обсерваторію

  • Миколаївська астрономічна обсерваторія — одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1821 році. Обсерваторія включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України.
  • 200 років із часу заснування закладу відзначається на державному рівні згідно з постановою Верховної Ради "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році".
  • До 200-річного ювілею обсерваторії випустили поштову марку, а Національний банк України випустив пам'ятну монету.

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