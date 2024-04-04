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Хмарно і дощитиме: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні
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Хмарно і дощитиме: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні

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Прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні
Прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні. Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині цими вихідними синоптики прогнозують теплу і хмарну погоду. Про це написали на сторінці обласного Гідрометеоцентру у соцмережі.

У суботу, 5 квітня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень будуть короткочасні дощі. Вітер західний 7 — 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3° — 8° тепла, вдень 12° — 17° тепла.

"6 квітня вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі. Вітер вночі південно-західний 5 — 10 метрів за секунду, а вдень — західний, 7 — 12 метрів за секунду, місцями пориви 15 — 20 метрів за секунду. Температура вночі 4° — 9° тепла, вдень 14° — 19° тепла", — йдеться у повідомленні.

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