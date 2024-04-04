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У Києві відкрили виставку про Великдень: покажуть колекцію писанок та святковий одяг українців
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У Києві відкрили виставку про Великдень: покажуть колекцію писанок та святковий одяг українців

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виставка "Анастазис. Світло Воскресіння", Великдень, писанка
У Києві відкрили виставку "Анастазис. Світло Воскресіння". Фото: КМДА

У Музеї історії міста Києва відкрили виставку "Анастазис. Світло Воскресіння", яка демонструє витоки та становлення найважливішого християнського свята — Великодня.

Про це повідомляє КМДА.

Головні символи великодньої експозиції — дерево життя і писанка. Зазначається, що вони ілюструють спадковість поколінь і безперервність буття.

Обидва символи надзвичайно шановані в українській обрядовій культурі та народному мистецтві.

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У Музеї історії міста Києва відкрили виставку "Анастазис. Світло Воскресіння" Фото: КМДА
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У Музеї історії міста Києва відкрили виставку "Анастазис. Світло Воскресіння" Фото: КМДА
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У Музеї історії міста Києва відкрили виставку "Анастазис. Світло Воскресіння" Фото: КМДА

Серед експонатів — керамічні полив'яні яйця часів Київської Русі, Царські врата ХVIII століття, давній святковий одяг українців, великодні листівки, колекція писанок з орнаментами всіх регіонів України.

Окремо представлені європейський великодній декор і діаспорні писанки. Відвідати виставку можна до 6 травня.

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