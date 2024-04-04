У Музеї історії міста Києва відкрили виставку "Анастазис. Світло Воскресіння", яка демонструє витоки та становлення найважливішого християнського свята — Великодня.
Про це повідомляє КМДА.
Головні символи великодньої експозиції — дерево життя і писанка. Зазначається, що вони ілюструють спадковість поколінь і безперервність буття.
Обидва символи надзвичайно шановані в українській обрядовій культурі та народному мистецтві.
Серед експонатів — керамічні полив'яні яйця часів Київської Русі, Царські врата ХVIII століття, давній святковий одяг українців, великодні листівки, колекція писанок з орнаментами всіх регіонів України.
Окремо представлені європейський великодній декор і діаспорні писанки. Відвідати виставку можна до 6 травня.