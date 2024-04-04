У Львові другий рік поспіль організували сеанс одночасної гри в шахи. У ньому взяли участь українські гросмейстери, курсанти військової академії, рятувальники, освітяни, вихованці дитячих шахових секцій. Під час турніру також збирали гроші на потреби армії.

Суспільне поспілкувалося з учасниками події.

Курсантка Академії сухопутних військ Анна Гіска готується до гри в шахи. Торік вона виграла у гросмейстера. Каже, що вирішила спробувати й цього року.

"Того року випала нагода з’явитися тут, взяти участь. Я думала, що я просто прийду і програю. Але якось склалося так, що я виграла. Певний період не грала в шахи. Але думаю, що цей раз я також візьму матч-реванш", — розказує Анна Гіска.

Сеанс одночасної гри в шахи у Львові, 4 квітня 2024. Суспільне Львів/Ольга Іващук

Сеанс одночасної гри в шахи у Львові проводять другий рік поспіль. Діти й дорослі змагаються з гросмейстерами, розповідає віцепрезидент Львівської обласної шахової федерації Адріан Михальчишин:

"Ми самі грали, коли були дітьми, в сеансах. І для нас була велика радість перемогти або в нічию зіграти з гросмейстером. Тому ми то розуміємо прекрасно".

"Буде п’ятеро гросмейстерів. Кожен буде мати по 20 дошок. Минулого року ми зробили помилку, що були в одному місці військові, в іншому – діти. Зараз ми всіх перемішаємо, щоб всі сиділи поруч і ще й спілкувалися між ходами. То є насправді соціальний івент", — каже Адріан Михальчишин.

Сеанс одночасної гри в шахи у Львові, 4 квітня 2024. Суспільне Львів/Ольга Іващук

Цьогоріч у сеансі одночасної гри в шахи беруть участь гравці з різних професійних сфер: від вихованців дитячих шахових секцій до військовослужбовців, розповідає керівник обласного департаменту комунікації Юрій Горун:

"Учасниками цього турніру є різні категорії людей: це і військові, і правоохоронні органи, діти, працівники ДСНС, швидкої допомоги, викладачі з університетів. Сьогодні ми маємо 85 столів. Учасників зареєстрованих було більше – десь порядка 95".

Під час заходу провели аукціон і збір грошей на потреби Збройних Сил України. За словами координатора волонтерської ініціативи "Львівський лицар" Андрія Салюка, вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень.