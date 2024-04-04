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Заощадили понад 2 млн гривень: як кияни економлять на комунальних послугах
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Заощадили понад 2 млн гривень: як кияни економлять на комунальних послугах

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Енергоефективна котельня, Київ, опалення
Енергоефективна котельня. Фото: КМДА

У Києві в одному із будинків Святошинського району мешканці економлять на комунальних послугах. Загалом вони заощадили більше 2 млн гривень, зокрема, в межах міської програми співфінансування "70/30%".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що мешканці ОСББОб'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул. Котельникова вже чотири рази брали участь у міській енергоефективній програмі співфінансування "70/30%".

В межах програми у будівлі замінили вікна і двері в місцях загального користування, повністю утеплити фасад і покрівлю, модернізували внутрішні теплові мережі, встановили вузли обліку теплової енергії.

Загалом на ці потреби місто спрямувало 6,5 млн грн, а ОСББ внесло ще 3,5 млн власних коштів. Також за іншою міською програмою співфінансування тут замінили ліфт. Місто надало 95% коштів, мешканці — ще 5%.

«Будинку більше 30 років. Завдяки зусиллям керівництва ОСББ для проведення робіт у будинку використані всі доступні міські та державні інструменти й програми — фінансові частки, кредитні кошти тощо. У результаті будинок за функціоналом та комфортом — наче новобудова, і вартість квартир тут значно зросла", — сказав Пантелеєв.

За словами голови ОСББ Миколи Костюка, вартість опалення в лютому для квартири площею 50 кв. м склала 192 грн. Квартири оснащені індивідуальними лічильниками тепла, тож здійснюється відповідний розподіл спожитого.

У КМДА поінформували, що у 2023 році в Києві реалізовано 135 енергоефективних проєктів. Загалом же в межах двох програм співфінансування виконано більше тисячі проєктів. Місто інвестувало в енергоефективні роботи, які обирали самі ж мешканці, понад 1,2 млрд грн.

Жителі можуть перевірити, скільки тепла споживає багатоповерхівка, яка вартість опалення та що впливає на обсяги нарахувань, а також порівняти будинок із більш енергоефективним. Для цього необхідно в пошуку ввести адресу. Порівняння здійсниться автоматично.

Що відомо про енергоефективні проєкти у Києві

У Києві міська державна адміністрація приймала заявки для участі у конкурсній програмі енергоефективних проєктів "70/30" на 2024 рік. На початку цього року прийом заявок продовжили до 1 лютого.

Проєкт дає змогу мешканцям житлових будинків, у яких створені ОСББ та ЖБК, збільшити їх енергоефективність. У подальшому це вплине на вартість комунальних послуг.

Раніше КМДА приймала заявки для участі у міській конкурсній програмі енергоефективних проєктів "70/30" з 28 листопада до 28 грудня 2022 року. Потому продовжили на місяць прийом заявок — до 1 лютого 2023 р.

У листопаді 2022 року Київрада ухвалила рішення про те, що столичні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місцева влада компенсуватиме 75% витрат.

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