НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч
ЕКОЛОГІЯКУЛЬТУРАРегіони

Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тюльпанове поле в Мамаївцях
Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

У селі Мамаївці Чернівецької області відкрили тюльпанове поле. Цьогоріч відкриття відбулось на 20 днів раніше, ніж у попередні роки.

Про це Суспільному розповів власник поля Владислав Венгринюк.

За його словами, відкрити виставку тюльпанів вирішили раніше через потепління та запит відвідувачів. Наразі квітне частина тюльпанів, а усі квіти розпустяться з 11-12 квітня.

Торік Суспільне Чернівці показувало, який вигляд мало тюльпанове поле:

Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч
Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч
Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Також, за словами Венгринюка, цього року поле розширили — додали нову локацію.

Загалом висадили близько трьох гектарів квітів. Цьогоріч – 20 нових сортів. Окрім тюльпанів в парку уже квітнуть нарциси та гіацинти.

Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч
Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч
Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Тюльпанове поле розташоване на вулиці Богдана Лепкого в Мамаївцях, воно працює з 10:00 до 20:00. Вхід платний, для дітей до 6 років та військових – безкоштовний.

Що відомо про тюльпанове поле у Мамаївцях

  • У 2023 та 2022 роках на полі висаджували приблизно 2-3 мільйони цибулин.
  • Цибулини купляють з Нідерландів. Для поливу використовують понад 100 тонн підігрітої води.
  • У червні цибулини квітів викопують. Це роблять, щоб зберегти якість сорту. Висаджують їх у листопаді.

Читайте Суспільне Чернівці в Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Повітряні Сили: вночі 7 квітня збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, скільки військових втратила РФ
На війні в Україні РФ втратила 820 військових за добу — Генштаб
Генштаб ЗСУ, війна в Україні, яка зараз ситуація на фронті — оперативне зведення 7 квітня
Генштаб: вночі РФ атакувала 17 "шахедами", на фронті за добу відбулося 57 бойових зіткнень
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
На Трухановому острові в Києві заліснили 0,4 га території, висадили 3 тис. сіянців сосни
На Трухановому острові в Києві висадили 3 тисячі сіянців сосни
Колодязь-журавель в селі Бережниця у Сарненському районі
Що містить вода в колодязях Рівненщини: результати дослідження обласного центру контролю і профілактики хвороб
У Слов'ятині учні ліцею висадили ліс
На Тернопільщині учні ліцею висадили ліс
Чоловік з дитиною садять дерево
На Львівщині за день висадили майже 180 тисяч дерев
На початок