Тюльпанове поле на Буковині відкрили для відвідувачів – що нового цьогоріч

У селі Мамаївці Чернівецької області відкрили тюльпанове поле. Цьогоріч відкриття відбулось на 20 днів раніше, ніж у попередні роки.

Про це Суспільному розповів власник поля Владислав Венгринюк.

За його словами, відкрити виставку тюльпанів вирішили раніше через потепління та запит відвідувачів. Наразі квітне частина тюльпанів, а усі квіти розпустяться з 11-12 квітня.

Торік Суспільне Чернівці показувало, який вигляд мало тюльпанове поле:

Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Також, за словами Венгринюка, цього року поле розширили — додали нову локацію.

Загалом висадили близько трьох гектарів квітів. Цьогоріч – 20 нових сортів. Окрім тюльпанів в парку уже квітнуть нарциси та гіацинти.

Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Тюльпанове поле в Мамаївцях. Фото: facebook/Vengreenery

Тюльпанове поле розташоване на вулиці Богдана Лепкого в Мамаївцях, воно працює з 10:00 до 20:00. Вхід платний, для дітей до 6 років та військових – безкоштовний.

Що відомо про тюльпанове поле у Мамаївцях

У 2023 та 2022 роках на полі висаджували приблизно 2-3 мільйони цибулин.

Цибулини купляють з Нідерландів. Для поливу використовують понад 100 тонн підігрітої води.

У червні цибулини квітів викопують. Це роблять, щоб зберегти якість сорту. Висаджують їх у листопаді.

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