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Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку
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Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку

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Евакуація з Авдіївського напрямку, Донецька область, квітень 2024 року
Евакуація з Авдіївського напрямку, квітень 2024 року. Поліція Донеччини

Під час евакуації двох жінок російська армія обстріляла селище Очеретине на Донеччині – за сто метрів від авто евакуаційного екіпажу поліцейських. Поранених та загиблих внаслідок цього обстрілу не було.

Про це повідомила поліція Донеччини.

"Поки поліцейські вантажили речі та допомагали людям сісти до броньованого автомобіля, російські військові вдарили по селищу. "Білі янголи" евакуювали ще двох мешканок Очеретиного віком 94 та 77 років. Напередодні російські снаряди вибухнули поруч з їхньою оселею. Це змусило жінок евакуюватись", — уточнили в поліції.

За тиждень поліцейські евакуювали десятьох жителів Очеретинської громади.

Серед тих, хто вирішив виїхати — пані Тетяна, яка проживала в селищі Желанне. Російські снаряди влучили в її будинок, а з Очеретиного екіпаж забрав 87-річну жительку та її сина. Їхню вулицю обстріляли з артилерії, жінка отримала поранення обличчя. Правоохоронці надали постраждалій медичну допомогу.

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