В Україні судитимуть так звану голову виконавчого комітету "народного фронту в Криму" Аллу Вертінську, яка займається організацією зборів коштів для російської армії. Жінці загрожує 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління СБУ в АР Крим.

Зазначається, що за зібрані на цій "посаді" гроші, жінка купує та відправляє на фронт техніку й амуніцію для російських військових. Зокрема, надає "іменну допомогу" 810-тій бригаді російських морпіхів. Забезпечуючи це окупаційне угрупування тепловізорами, дронами та будматеріалами для облаштування позицій.

Слідство встановило, що фігурантка регулярно влаштовує "патріотичні зустрічі" в дитячому центрі "Артек".

"Під час цих "заходів" військові РФ "вихваляються" своїми бойовими "подвигами" та насаджують дітям з тимчасово окупованої частини України ідеологію рашизму. Вертінська веде активну публічну діяльність, виступає у прокремлівських медіа, закликає підтримувати армію РФ та виправдовує військову агресію Росії", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувальний акт на Вертінську за ч. 1 ст. 111-2 ККУ.

Оскільки вона перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.

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