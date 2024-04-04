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Хотів купити авто — залишився без грошей. На Франківщині шахраї обдурили чоловіка на 330 тисяч гривень
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Хотів купити авто — залишився без грошей. На Франківщині шахраї обдурили чоловіка на 330 тисяч гривень

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Шахраї, авто, інтернет, поліція
Житель Рогатинської громади хотів купити автомобіль, проте залишився без нього і грошей. Фото: Pexels

Житель Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині, хотів придбати автомобіль з-за кордону. Однак, коли сплатив завдаток, продавець — зник. У результаті чоловік залишився без автівки й 330 тисяч гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.

Поліцейські з'ясували, що оголошення про продаж іномарки покупець знайшов в інтернеті.

"Заявник здійснив передоплату за купівлю автомобіля з-за кордону. Кількома платежами він скинув псевдопродавцю 330 тисяч гривень. Щойно гроші надійшли на рахунок, аферист перестав виходити на зв'язок", — йдеться у дописі.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають, як не втратити гроші:

  • пам'ятайте, шахраї зазвичай розміщують оголошення про продаж найбільш популярних товарів за дешевою ціною;
  • перевіряйте оригінальність за допомогою пошуку Google або в інших пошукових системах;
  • не перераховуйте гроші заздалегідь;
  • сплачуйте за товар після його отримання.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв:

  • необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати на "102";
  • зібрати інформацію, що підтверджує факт вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківку оголошень, посилання на сайт.

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