Житель Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині, хотів придбати автомобіль з-за кордону. Однак, коли сплатив завдаток, продавець — зник. У результаті чоловік залишився без автівки й 330 тисяч гривень.
Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.
Поліцейські з'ясували, що оголошення про продаж іномарки покупець знайшов в інтернеті.
"Заявник здійснив передоплату за купівлю автомобіля з-за кордону. Кількома платежами він скинув псевдопродавцю 330 тисяч гривень. Щойно гроші надійшли на рахунок, аферист перестав виходити на зв'язок", — йдеться у дописі.
Поліцейські розпочали провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські застерігають, як не втратити гроші:
- пам'ятайте, шахраї зазвичай розміщують оголошення про продаж найбільш популярних товарів за дешевою ціною;
- перевіряйте оригінальність за допомогою пошуку Google або в інших пошукових системах;
- не перераховуйте гроші заздалегідь;
- сплачуйте за товар після його отримання.
Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв:
- необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати на "102";
- зібрати інформацію, що підтверджує факт вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківку оголошень, посилання на сайт.
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