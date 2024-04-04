У Херсоні поліцейські викрили заступника начальника держпідприємства, який привласнив автомобіль. Йому повідомили про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.

За даними слідства, підозрюваний з 2019 року перебував на посаді заступника начальника одного з державних підприємств Херсонщини. У листопаді 2022 року чоловік, зловживаючи службовим становищем, привласнив переданий під його відповідальність автомобіль "Chevrolet Lacetti". Він завдав збитків підприємству на суму 72900 гривень.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше поліція повідомила, що правоохоронці у Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал: зброю, боєприпаси, вибухівку. Наразі він перебуває під вартою, йому обирають запобіжний захід.

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