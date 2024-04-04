Двом жителям Дніпра повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі людини, вимагання та незаконного поводження зі зброєю.

Про це повідомляється на сайті обласної прокуратури.

За даними слідства, фігуранти, погрожуючи ножем та одягнувши на голову поліетиленовий пакет, вивезли до гаражного приміщення спеціаліста IT-сфери. Там вони вимагали від нього погасити неіснуючий борг у сумі 8 тис доларів США.

Певний час чоловіка утримували та наносили численні удари руками по голові. Побоюючись за своє життя, він погодився перерахувати кошти на підконтрольний вимагачам криптогаманець.

Правоохоронці викрили та затримали двох місцевих жителів. Під час санкціонованих обшуків в їхніх оселях та автівках вилучили мобільні телефони, зброю, боєприпаси та гроші.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Відповідно до частини 2 статті 146, частини 4 статті 189, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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