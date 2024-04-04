У Києві відновлює роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"

Сьогодні, 4 квітня 2024 року, о 17:00 відновить роботу третій вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вулиці Архітектора Городецького.

Про це інформує офіційний портал Києва з посиланням на київський метрополітен.

"Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35, а в режимі укриття, під час оголошення повітряної тривоги, — цілодобово", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вестибюль у напрямку вул. Хрещатик працює з 5:40 до 22:35, а вестибюль у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.