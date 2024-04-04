Російська ракета 4 квітня вдарила у полі між Березівкою та Коротичем на Харківщині.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов.

"Працівник сільгосппідприємства удобрював поля. Ворожий удар обірвав його життя, чоловікові було 37 років. Ще двоє людей отримали осколкові поранення, зараз їм надають допомогу в лікарні. Російський боєприпас лишив триметрову в діаметрі вирву, глибиною два метри. Пошкоджена також сільгосптехніка — екскаватор та вантажівка", — йдеться у повідомленні.

Фахівці продовжують встановлювати, що саме за боєприпас росіяни використали для удару.

За інформацією поліції, пораненим 21 і 55 роки.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube