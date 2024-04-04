На Львівщині судитимуть екскерівника оборонного підприємства. За даними слідства, чоловік завдав державі збитків на майже 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі управління Служби безпеки України у Львівській області.

"Посадовець завдав збитків оборонному бюджету держави на майже 1,5 млн грн. Встановлено, що в період перебування на посаді, екскерівник залучив комерційні структури та здійснював "відмивання грошей" під час закупівлі товарів для оборонного відомства", — йдеться у повідомленні.

Слідчі з'ясували, що чоловік укладав договори на постачання продукції із фірмами-підрядниками, які начебто запропонували найнижчу ціну. Згодом вартість запчастин зростала, а підприємство продовжувало закуповувати їх.

В лютому 2024 року експосадовцеві оголосили підозру в привласненні майже 900 тисяч гривень. Станом на квітень 2024 року чоловік отримав ще одну підозру — у привласненні майже 500 тисяч гривень, виділених на закупівлі для оборонного відомства.

Ексдиректора оборонного підприємства будуть судити за зловживання службовим становищем. Санкція статті — до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.