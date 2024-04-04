Ікону Покрови Пресвятої Богородиці передали Херсонському обласному краєзнавчому музею. Написав її львівський художник Степан Бойцун на прохання виконувачки обов’язків директорки закладу. Освятили ікону у Києві, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Наразі образ Покрови Пресвятої Богородиці доповнить експозицію "Незламна Херсонщина", говорить виконувачка обов’язків директорки обласного краєзнавчого музею Ольга Гончарова.

"Ікона незвичайна. Божа Матір – в національному українському вбранні. І вона тримає свій покров над нашим містом. Тут зображені знакові будівлі, які дуже легко впізнати, — це наш кінотеатр "Україна", наш краєзнавчий музей і церква Святої Олександри", — каже вона.

Ікона Покрови Пресвятої Богородиці, яку передали обласному краєзнавчому музею, 4 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Ідея створити оберіг для жителів області від російських обстрілів з’явилась давно, розповіла виконувачка обов’язків директорки обласного краєзнавчого музею Ольга Гончарова. У грудні минулого року їй зателефонував колишній співробітник музею, художник Степан Бойцун.

"Він член Спілки художників України. І запропонувала йому подумати над тим, щоб створити таку херсонську ікону, саме Херсонської Божої Матері Покрова, яку б могли сприймати як нашу захисницю Херсона і Херсонщини. Він відповів, що це дуже відповідально, але він взяв благословення у свого духовного отця, і вже десь через кілька днів він мені надіслав ескіз цієї ікони", — каже Гончарова.

Чин освячення ікони Покрови Богородиці відбувся у Києві Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

"Це дійсно стала подією. Подія, я вважаю, не тільки для херсонців, а для всієї України, тому що під час війни була створена така ікона і ми всі дуже сподіваємось, що молитви наші будуть почуті. Тому 28 березня у Києві відбулось освячення цієї ікони й після освячення митрополит Епіфаній нагородив мене дуже високою нагородою – це Орден Святої княгині Ольги. Це було для мене дуже несподівано. Але Епіфаній врахував, що це ідея була дуже слушна і вона принесе нам всім користь", — розповіла виконувачка обов’язків директорки обласного краєзнавчого музею.

Виконувачка обов’язків директорки обласного краєзнавчого музею Ольга Гончарова, 4 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Херсонська ікона Покрови Пресвятої Богородиці стане частиною виставки "Незламна Херсонщина". Крім цього, експозицію доповнить картина із зображенням "Козака Мамая" в однострої Збройних Сил України. Її також передав музею художник Степан Бойцун.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Посад-Покровському 30 березня 2024 року висадили 80 дубів. Акцію присвятили вісімдесятій річниці створення Херсонської області.

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