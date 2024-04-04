У Кіцманській громаді Чернівецької області перейменували майже 50 вулиць та провулків у межах декомунізації. Нові назви пропонували місцеві жителі. Так у громаді з'явилися вулиці Джерельна, Зоряна, а також на честь загиблих військових.

Рішення про це ухвалили на сесії міської ради, повідомили на Facebook-сторінці Кіцманської громади.

"Нові назви пропонували жителі громади в електронній та письмовій формі. Перевагу надавали колективним зверненням, а також назвам на честь людей, які зробили значний внесок у розвиток країни, громади та стали символом цінностей, які об’єднують спільноту", – йдеться у дописі.

Невдовзі у громаді планують замінити вказівники на перейменованих вулицях.

Які вулиці перейменували

Місто Кіцмань

вулиця Травня 9 – Травнева;

вулиця Чайкіної Л. – Джерельна;

вулиця Горького – Виноградна;

вулиця Кутузова – Андрія Кузьменка;

вулиця Лермонтова – Горішня;

вулиця Пушкіна – Богдана Михайлецького (загиблий військовий);

провулок Пушкіна — Богдана Михайлецького;

вулиця Суворова – Затишна;

провулок Суворова – Затишний;

вулиця Першотравнева – Ярослава Мудрого;

провулок Першотравневий – Ярослава Мудрого;

вулиця Тургенева – Зоряна;

вулиця Черняховського – Героїв України;

провулок Черняховського – Героїв України;

вулиця Гагаріна – Каденюка;

вулиця 40 років Перемоги – Романа Шухевича;

Село Суховерхів

вулиця Мічуріна – Весняна;

провулок Шкільний – Івана Олексюка;

провулок Короткий – Котлінський;

Село Лашківка

вулиця 40 Років перемоги – Володимира Івасюка;

вулиця 8 Марта – Назарія Яремчука;

вулиця Кутузова – Пилипа Орлика;

вулиця Лермонтова – Івана Котляревського;

вулиця Гагаріна – Незалежності;

Село Витилівка

вулиця Галкіна – Назарія Данилюка;

вулиця Мічуріна — Віктора Зубара;

Село Шипинці

вулиця Боженка – Осіння;

провулок Боженка – Осінній;

вулиця Жовтнева — Іллі Міського;

вулиця Горького – Зарудська;

провулок Горького — Зарудський 2-й;

вулиця Некрасова – Кінцева;

вулиця Суворова – Вільховецька;

провулок Суворова – Вільховецький;

провулок Суворова 1-й – Вільховецький 1-й;

провулок Суворова 2-й – Вільховецький 2-й;

вулиця Гагаріна — Сергія Матейчука (загиблий військовий);

провулок Кузьми Галкіна – Соборності;

Село Валява

вулиця Івасюка В. – Володимира Івасюка;

вулиця Жовтнева — Василя Івасюка;

вулиця Чайковського — Соборності;

вулиця Гагаріна – Незалежності;

Село Ошихліби

вулиця Чкалова – Василя Стуса;

вулиця Мічуріна — Захисників України;

вулиця Суворова — Січових Стрільців;

вулиця Чайковського — Ярослава Мудрого;

вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;

Село Іванківці

вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка.

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