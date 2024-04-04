У Кіцманській громаді Чернівецької області перейменували майже 50 вулиць та провулків у межах декомунізації. Нові назви пропонували місцеві жителі. Так у громаді з'явилися вулиці Джерельна, Зоряна, а також на честь загиблих військових.
Рішення про це ухвалили на сесії міської ради, повідомили на Facebook-сторінці Кіцманської громади.
"Нові назви пропонували жителі громади в електронній та письмовій формі. Перевагу надавали колективним зверненням, а також назвам на честь людей, які зробили значний внесок у розвиток країни, громади та стали символом цінностей, які об’єднують спільноту", – йдеться у дописі.
Невдовзі у громаді планують замінити вказівники на перейменованих вулицях.
Які вулиці перейменували
Місто Кіцмань
- вулиця Травня 9 – Травнева;
- вулиця Чайкіної Л. – Джерельна;
- вулиця Горького – Виноградна;
- вулиця Кутузова – Андрія Кузьменка;
- вулиця Лермонтова – Горішня;
- вулиця Пушкіна – Богдана Михайлецького (загиблий військовий);
- провулок Пушкіна — Богдана Михайлецького;
- вулиця Суворова – Затишна;
- провулок Суворова – Затишний;
- вулиця Першотравнева – Ярослава Мудрого;
- провулок Першотравневий – Ярослава Мудрого;
- вулиця Тургенева – Зоряна;
- вулиця Черняховського – Героїв України;
- провулок Черняховського – Героїв України;
- вулиця Гагаріна – Каденюка;
- вулиця 40 років Перемоги – Романа Шухевича;
Село Суховерхів
- вулиця Мічуріна – Весняна;
- провулок Шкільний – Івана Олексюка;
- провулок Короткий – Котлінський;
Село Лашківка
- вулиця 40 Років перемоги – Володимира Івасюка;
- вулиця 8 Марта – Назарія Яремчука;
- вулиця Кутузова – Пилипа Орлика;
- вулиця Лермонтова – Івана Котляревського;
- вулиця Гагаріна – Незалежності;
Село Витилівка
- вулиця Галкіна – Назарія Данилюка;
- вулиця Мічуріна — Віктора Зубара;
Село Шипинці
- вулиця Боженка – Осіння;
- провулок Боженка – Осінній;
- вулиця Жовтнева — Іллі Міського;
- вулиця Горького – Зарудська;
- провулок Горького — Зарудський 2-й;
- вулиця Некрасова – Кінцева;
- вулиця Суворова – Вільховецька;
- провулок Суворова – Вільховецький;
- провулок Суворова 1-й – Вільховецький 1-й;
- провулок Суворова 2-й – Вільховецький 2-й;
- вулиця Гагаріна — Сергія Матейчука (загиблий військовий);
- провулок Кузьми Галкіна – Соборності;
Село Валява
- вулиця Івасюка В. – Володимира Івасюка;
- вулиця Жовтнева — Василя Івасюка;
- вулиця Чайковського — Соборності;
- вулиця Гагаріна – Незалежності;
Село Ошихліби
- вулиця Чкалова – Василя Стуса;
- вулиця Мічуріна — Захисників України;
- вулиця Суворова — Січових Стрільців;
- вулиця Чайковського — Ярослава Мудрого;
- вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;
Село Іванківці
- вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка.
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