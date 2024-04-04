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Зоряна, Затишна та Героїв України: у громаді на Буковині перейменували майже 50 вулиць
ДЕКОМУНІЗАЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Зоряна, Затишна та Героїв України: у громаді на Буковині перейменували майже 50 вулиць

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У Кіцманській громаді Чернівецької області перейменували майже 50 вулиць та провулків у межах декомунізації. Нові назви пропонували місцеві жителі. Так у громаді з'явилися вулиці Джерельна, Зоряна, а також на честь загиблих військових.

Рішення про це ухвалили на сесії міської ради, повідомили на Facebook-сторінці Кіцманської громади.

"Нові назви пропонували жителі громади в електронній та письмовій формі. Перевагу надавали колективним зверненням, а також назвам на честь людей, які зробили значний внесок у розвиток країни, громади та стали символом цінностей, які об’єднують спільноту", – йдеться у дописі.

Невдовзі у громаді планують замінити вказівники на перейменованих вулицях.

Які вулиці перейменували

Місто Кіцмань

  • вулиця Травня 9 – Травнева;
  • вулиця Чайкіної Л. – Джерельна;
  • вулиця Горького – Виноградна;
  • вулиця Кутузова – Андрія Кузьменка;
  • вулиця Лермонтова – Горішня;
  • вулиця Пушкіна – Богдана Михайлецького (загиблий військовий);
  • провулок Пушкіна — Богдана Михайлецького;
  • вулиця Суворова – Затишна;
  • провулок Суворова – Затишний;
  • вулиця Першотравнева – Ярослава Мудрого;
  • провулок Першотравневий – Ярослава Мудрого;
  • вулиця Тургенева – Зоряна;
  • вулиця Черняховського – Героїв України;
  • провулок Черняховського – Героїв України;
  • вулиця Гагаріна – Каденюка;
  • вулиця 40 років Перемоги – Романа Шухевича;

Село Суховерхів

  • вулиця Мічуріна – Весняна;
  • провулок Шкільний – Івана Олексюка;
  • провулок Короткий – Котлінський;

Село Лашківка

  • вулиця 40 Років перемоги – Володимира Івасюка;
  • вулиця 8 Марта – Назарія Яремчука;
  • вулиця Кутузова – Пилипа Орлика;
  • вулиця Лермонтова – Івана Котляревського;
  • вулиця Гагаріна – Незалежності;

Село Витилівка

  • вулиця Галкіна – Назарія Данилюка;
  • вулиця Мічуріна — Віктора Зубара;

Село Шипинці

  • вулиця Боженка – Осіння;
  • провулок Боженка – Осінній;
  • вулиця Жовтнева — Іллі Міського;
  • вулиця Горького – Зарудська;
  • провулок Горького — Зарудський 2-й;
  • вулиця Некрасова – Кінцева;
  • вулиця Суворова – Вільховецька;
  • провулок Суворова – Вільховецький;
  • провулок Суворова 1-й – Вільховецький 1-й;
  • провулок Суворова 2-й – Вільховецький 2-й;
  • вулиця Гагаріна — Сергія Матейчука (загиблий військовий);
  • провулок Кузьми Галкіна – Соборності;

Село Валява

  • вулиця Івасюка В. – Володимира Івасюка;
  • вулиця Жовтнева — Василя Івасюка;
  • вулиця Чайковського — Соборності;
  • вулиця Гагаріна – Незалежності;

Село Ошихліби

  • вулиця Чкалова – Василя Стуса;
  • вулиця Мічуріна — Захисників України;
  • вулиця Суворова — Січових Стрільців;
  • вулиця Чайковського — Ярослава Мудрого;
  • вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка;

Село Іванківці

  • вулиця Гагаріна – Леоніда Каденюка.

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