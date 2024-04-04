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На Закарпатті затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон
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На Закарпатті затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон

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Затримання підозрюваного
Затримання підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

На околиці села Ділове Рахівського району правоохоронці затримали 37-річного уродженця міста Львів, якого підозрюють у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через кордон до Румунії.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, чоловіка, разом з його імовірними клієнтами, затримали поблизу українсько-румунського кордону.

"Підозрюваний підшукував чоловіків призовного віку та пропонував їм свої послуги зі сприяння безперешкодного перетину Держкордону поза офіційними пунктами пропуску до країн ЄС, вартість яких оцінював у  9 000 доларів США. Гроші останній отримував у кілька траншів", — йдеться у повідомленні.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили Суспільному, що затриманим є колишній військовослужбовець, який проживає на Закарпатті.

"Знайшовши двох потенційних клієнтів, організатор схеми зустрів двох чоловіків на залізничній станції міста Рахів, після чого поселив у готель. Звідти переправник перевіз військовозобов'язаних у прикордонне село Ділове до власного помешкання, де його з "клієнтами" затримали правоохоронці", — додають правоохоронці.

На Закарпатті затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон
Затримання підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 200 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та  конфіскацією майна.

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