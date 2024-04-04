Білопільський відділ державної виконавчої служби тимчасово працює у Сумах

Білопільський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції почав тимчасово працювати у Сумах.
Про це повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Адреса
- м. Суми, проспект Перемоги, 6.
Також до Білопільського відділу державної виконавчої служби можна звертатися за телефоном (0542) 78-06-21 та писати на електронну адресу [email protected].
Що відомо про обстріли Сумської області 3 та 4 квітня
- За день 3 квітня військові РФ 11 разів відкривали вогонь по територіях Сумщини, було зафіксовано 46 ударів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.
- Вночі та зранку 4 квітня війська РФ вдарили по Сумщині КАБами та мінометами. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманьська та Краснопільська громади.
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