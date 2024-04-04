Вирубали дерев на понад 1 млн гривень: затримали трьох жителів Київщини

Білоцерківська окружна прокуратура скерувала до суду збвинувачення стосовно трьох жителів Київщини. Їх підозрюють у незаконній порубці дерев.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що підозрювані організували незаконну порубку деревини. Правопорушення виявили на території державного лісогосподарського підприємства "Київоблагроліс".

"Без передбаченого законом дозволу, чоловіки здійснили незаконну порубку 152 сиророслих та 9 сухостійних дерев", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що розмір спричиненої територіальній громаді шкоди становить понад 1,2 млн гривень. За ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) підозрюваним загрожує до семи років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що Держаудитслужба провела перевірку діяльності державного підприємства "Київоблагроліс" і виявила численні порушення. Загальну суму збитків від неефективного управління і незаконної вирубки дерев аудитори оцінили у 72,5 мільйонів гривень.

Зокрема, відсутність правовстановлюючих документів на землі площею 36,458 тис. га призвела до самовільного захоплення ділянок лісового фонду площею понад 0,3 тис. га.

Також, скориставшись неналежною охороною, невідомі незаконно вирубали дерева об'ємом 3,6 тис. кубометрів — лісу заподіяли шкоди на 43,56 млн гривень. Матеріали контрольних заходів передали до Територіального управління ДБР Києва.

Що відомо про знищення лісів у Києві та області

Протягом минулого року у Києві екоінспектори виявили збитків на понад 2,3 мільярдів гривень від незаконної вирубки дерев. Найбільша сума розрахованої шкоди була за неправомірну вирубку здорових дерев у місті — понад 637 мільйонів гривень.

На Київщині знайшли "чорних лісорубів" завдяки фотопастці. Трьох чоловіків з Фастова спіймали "на гарячому" за незаконною вирубкою дерев, але вони встигли завдати шкоди на 90 тисяч грн.

Також поліція регіону викрила масштабну схему нелегальної вирубки і збуту деревини. Під виглядом санітарної очищення лісу посадовці знищували масиви дерев задля отримання прибутків від продажу матеріалів.

За позовом Київської обласної прокуратури суд зобов'язав підприємство, яке незаконно вирубало 58 кущів та дерев, сплатити понад 520 тисяч гривень. Кошти мають бути перераховані до спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища.

П'ятеро працівників лісгоспу на Київщині отримали підозри за незаконну вирубку дерев на 18 млн грн. Вони проводили суцільні санітарні рубки на земельних ділянках площею понад 1 га на території Сидоровицького державного агролісництва.

У Київській області цивільному населенню заборонили відвідувати ліси. Заборона триватиме щонайменше до кінця режиму воєнного стану. Щоб повністю розмінувати Київщину, може знадобитись 8-10 років. У Києві також продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Порушникам загрожує штраф, що може сягати кількох тисяч гривень.