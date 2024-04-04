Інспектори рибоохоронного патруля виявили 40 снулих рибин сріблястого карася, судака та білого амура в урочищі Вирва в Запоріжжі. Ймовірною причиною гибелі риби є забруднення нафтопродуктами річки Дніпро після ракетної атаки РФ 22 березня.

Про це, вчора, 3 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Запорізького рибоохоронного патруля.

Зазначається, що рибу без ознак життєдіяльності виявили під час обстеження річки Дніпро від греблі ДніпроГЕС — в урочищі Вирва:

"У снулому вигляді виявлено 38 екземплярів карася срілястого та по одному екземпляру судака і білого амура. Вода на місці загибелі водних біоресурсів прозора, без кольору та запаху, виражена течія, вміст кисню – 7,2 мг/дм³, температура води – 7,4 °C", — йдеться у повідомленні.

Снула риба в урочищі Вирва в межах міста Запоріжжі. Фото: Facebook/ Запорізький рибоохоронний патруль

Ймовірною причиною гибелі риби є забруднення річки Дніпро нафтопродуктами внаслідок ракетного обстрілу армією РФ ДніпроГЕС 22 травня. За фактом виявлення снулих рибин повідомили Держекоінспекцію та Держспоживслужбу для проведення лабораторних досліджень.

Що відомо про атаку РФ по ДніпроГЕС

22 березня, армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Через обстріл дві станції Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС-1 та ГЕС-2) виведені з ладу також екоінспектори зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

25 березня 2024 року генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що внаслідок атаки на ДніпроГЕС енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. А рятувальні служби досі розбирають завали одного із машинних залів станції. В Укргідроенерго зазначили, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки.

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