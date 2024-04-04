Військовий Ростислав з Чернівців з позивним Фізрук пішов добровольцем на другий день повномасштабної війни. Він девʼять місяців утримував позиції на півдні та воював на околицях Бахмута — там вперше зіштовхнувся з міськими боями. Після цього служив у одному з населених пунктів на Донеччині, де отримав запалення легень. Згодом Ростислава перевели до чернівецького ТЦК по стану здоровʼя. Тут він займається обліком військовозобовʼязаних. Поговорили з Ростиславом, як люди сприймали його як військового на війні та що змінилось після переведення до ТЦК.

31-річний Ростислав до повномасштабної війни працював вчителем фізкультури та тренером з баскетболу. 25 лютого 2022 року він пішов добровольцем на фронт. Тоді вдома залишились дружина та півторарічна дитина.

"Я з дитинства патріотично вихований і налаштований. У 2014 році не пішов. У 2022 році ще до повномасштабної війни розумів, що буде війна, бо весь світ про це кричав, і я тоді вирішив: якщо почнеться — піду. Так і зробив", — каже Ростислав.

Визволяли Миколаївську та Херсонську області

Ростислав розповідає, таких навчань, які є для військовослужбовців зараз, тоді не було. Багато чому вчили побратими, які мали досвід в АТО.

Як таке навчання у мене було — це 30 патронів вистрелити в уявну мішень. У мене було кілька побратимів, які воювали у зоні АТО, і вони нас недосвідчених вчили найелементарніших речей: розбирати-збирати автомат, користуватись зброєю, — каже Ростислав.

З військової частини Ростислава відправили на Волинь, там була загроза нападу з боку Білорусі. Згодом Ростислав служив помічником кулеметника на Миколаївському та Херсонському напрямках. Їхнім завданням було утримувати сектор із двох сіл, адже за полем вже були росіяни. Військові утримували їх девʼять місяців.

На півдні зіштовхнулись з нестачею техніки, питної води та продуктів.

Ми досить довгий період пили дощову воду. Лише потім у нас з'явилися перші фільтри. Бували дні, що з калюж воду фільтрували. З харчуванням теж, їли хліб, як тоді називали — “з пеніцилінчиком”. Бувало, що у місцевих знаходили в підвалах якісь закрутки і ними перебивались", — каже Ростислав.

Про міські бої у Бахмуті

Згодом батальйон Ростислава перерозподілили в Бахмут, де велись міські бої. Там вони були майже місяць. Опісля їх змінила 3-тя штурмова бригада.

"До міських боїв абсолютно ніхто не був готовий, навіть ті, хто воював з 2014 року. Там бували бої "під'їзд на під'їзд". В одному — росіяни, в іншому — наші. Це психологічно важко. Вони "закидали вагнерами", а у нас було багато цивільних людей", — каже Ростислав.

"Став обмежено придатним та перевівся у ТЦК"

Коли зимою утримували Іванівське під Бахмутом, військовий захворів на запалення легень. Також почались проблеми із серцем.

"Тоді у мене почались госпіталі. Спочатку лікувався у Дніпрі, у Хмельницькому, Чернівцях, трішки покатався по Україні. Коли повернувся назад, моя бригада вже була на Лиманському напрямку. Там мене відправили на ВЛК і я отримав статус обмежено придатного", — розповідає Ростислав.

Ростислава перевели на посаду медика роти. Пізніше він отримав згоду від керівництва про переведення у Чернівецький центр комплектування.

"Повернутись назад хочеться навіть зараз, тому що там легше, там всі в одних умовах. Коли перевівся сюди, то стало важко. Коли ти працюєш в ТЦК — ти просто "погана людина". Люди дивляться з осудом і на військових, які приїхали у відпустку чи на лікування, та йдуть у військовій формі по місту", — розповідає Ростислав.

Ростислав вже майже девʼять місяців є співробітником Чернівецького ТЦК та СП. Він займається обліком військовозобов'язаних та іноді роздає повістки. Каже, люди почали гірше ставитись до нього та його колег.

"Без випадків агресії, напевно, ще не було, навіть якщо ти просто йдеш по місту. Коли на зупинці бабусі та дідусі починають розказувати: "Такі здорові бугаї, ідіть повоюйте, що вам заважає". Ми намагаємось вже навіть не відповідати на такі речі, тому що не доведеш", — каже Ростислав.

За його словами, всі 37 чоловіків, з якими він працює зараз, є учасниками бойових дій. Проте через поранення та хвороби переведені до центру комплектування.

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