Менеджерка та юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру Людмила Коротких розповіла про переслідування за участь у батальйоні Номана Челебіджихана в окупованому Криму та окупованій Херсонщині.

Про це вона розповіла у коментарі QIRIM.News.

"Коли окупанти говорять про так званий батальйон імені Номана Челебіджихана фактично мова йде про громадське формування "Аскер", яке було офіційно зареєстроване в Україні при державній прикордонній службі Херсонської області. Тобто юридично в українській правовій площині це не батальйон імені Номана Челебіджихана – це громадське формування", — повідомила вона.

Також Коротких зазначила, що мешканці ТОТ переслідуються окупантами, оскільки дійсно батальйон імені Номана Челебіджихана станом на сьогодні є у складі Сил оборони України.

"Тому мова не про цей батальйон. Тут важливо розуміти, що це різні формування", - наголосила Коротких.

Людмила підкреслила, що затримані окупантами люди є, як правило, "активістами, які брали участь у громадській блокаді Криму у 2015 році, коли були енергетична та продовольча блокади півострова".

За її словами, для того, аби обвинуватити особу в участі у цьому батальйоні достатньо будь-якої фотографії.

"Якщо людина сфотографувалася десь біля адміністративного кордону Криму, коли тривала блокада. Це вже може бути підставою для того, щоб особу звинуватити у тому, що вона брала участь у цьому батальйоні, оскільки жодних реєстрів, жодних списків, установчих документів у окупантів немає", - сказала вона, додавши, що пошук людей відбувався шляхом моніторингу соціальних мереж ФСБ РФ з 2015 року.

Частина фотографій могла потрапити до рук окупантів, коли вони входили в будинки після захоплення Генічеського району, що був окупований у лютому 2022 року в перші години повномасштабного вторгнення РФ.

При цьому Коротких не виключає, що можливо окупанти затримували людей шляхом наклепу, чи прямої вказівки громадян.

"Також ми не виключаємо випадки, що людей, яких вже затримали за обвинуваченням в участі у цьому батальйоні, під час допиту катували, що допомагало окупантам вибити якісь інші додаткові відомстві, хто брав участь у цій блокаді. Бо фактично це переслідують людей за участь у блокаді", - сказала Коротких.

Нагадаємо, 1 червня 2022 року Верховний суд Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури про визнання Кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана терористичною організацією та забороною його діяльності на території РФ. "Власне ми можемо говорити про політику расової дискримінації, яка продовжується з боку Росії, оскільки прямо в рішенні суду було зазначено "кримськотатарський батальйон". Тобто це пряма відсилка на етнічну приналежність людей, які входили до його складу і власне, якщо подивитися на прізвища, то більшість із затриманих людей, близько 90% – це кримські татари", - сказала Людмила.

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