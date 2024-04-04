В Одесі чоловік отримав вирок суду за ухилення від військової служби

В Одесі 46-річного чоловіка визнали винним в ухиленні від привозу на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років увʼязнення.

Про це 4 квітня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловік, бувши військовозобовʼязаним та за висновком військово-лікарської комісії придатним до служби, без поважних причин двічі не зʼявився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову. Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав", — йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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