На південному напрямку Сили оборони знищили російських військовослужбовців та фортифікаційні споруди, які вони зводили.

Про це 4 квітня в Telegram повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як йдеться в дописі, оператори 73-го морського центру ССО під час розвідки на південному напрямку виявили військовослужбовців РФ, які зводили нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

Координати передали ракетно-артилерійському підрозділу й скоригували вогонь HIMARS. Орієнтовні втрати армії РФ — 14 загиблих, семеро поранених, повідомили в ССО.

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області російські військові змінили тактику дій й намагалися атакувати плацдарм більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.