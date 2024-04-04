НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони на південному напрямку вдарили з HIMARS та ліквідували 14 військових та фортифікаційні споруди армії РФ
ЗСУАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Сили оборони на південному напрямку вдарили з HIMARS та ліквідували 14 військових та фортифікаційні споруди армії РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На південному напрямку Сили оборони знищили російських військовослужбовців та фортифікаційні споруди, які вони зводили.

Про це 4 квітня в Telegram повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як йдеться в дописі, оператори 73-го морського центру ССО під час розвідки на південному напрямку виявили військовослужбовців РФ, які зводили нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

Координати передали ракетно-артилерійському підрозділу й скоригували вогонь HIMARS. Орієнтовні втрати армії РФ — 14 загиблих, семеро поранених, повідомили в ССО.

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області російські військові змінили тактику дій й намагалися атакувати плацдарм більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
Військовий Юрій Островерхов
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
Зеленський
Закупівля РЕБ та дронів і протидія ударам Росії: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
На початок