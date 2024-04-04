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В Одеській області прикордонники заборонили в'їзд в Україну "прихильнику" РФ
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В Одеській області прикордонники заборонили в'їзд в Україну "прихильнику" РФ

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РФ, прикордонники
Матеріали, які виявили в телефоні затриманого. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники Білгород-Дністровського загону заборонили в’їзд в Україну 46-річному громадянину Молдови, який виявився прихильником російської влади.

Про це 4 квітня повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, під час перевірки у пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники та працівники СБУ знайшли в телефоні чоловіка матеріали проросійського характеру.

Також він начебто виявився активним користувачем інтернет-контенту спрямованого на дискредитацію влади України.

Іноземця відправили назад та заборонили в’їзд до України.

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