В Одеській області прикордонники заборонили в'їзд в Україну "прихильнику" РФ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону заборонили в’їзд в Україну 46-річному громадянину Молдови, який виявився прихильником російської влади.
Про це 4 квітня повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
За інформацією ДПСУ, під час перевірки у пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники та працівники СБУ знайшли в телефоні чоловіка матеріали проросійського характеру.
Також він начебто виявився активним користувачем інтернет-контенту спрямованого на дискредитацію влади України.
Іноземця відправили назад та заборонили в’їзд до України.
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