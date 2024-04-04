Мінюсту подав позов до ВАКС з вимогою стягнути активи Євгена Балицького

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з вимогою застосувати санкції до так званого "очільника" Запорізької області Євгена Балицького, його батька Віталія Балицького та сина Олександра Балицького.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили у Мін'юсті.

Так, у повідомленні зазначається, що Мін'юст просить застосувати санкції передбачені пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", а саме стягнути в дохід держави активи, що належать Євгену Балицькому, а також:

"Активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними", — йдеться в Законі України "Про санкції".

У повідомленні пресслужби Міністерства зазначається, що Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного вторгнення РФ було призначено так званим "губернатором Запорізької області":

"В якості"губернатора" Балицький активно співпрацює з Росією, зокрема він займався організацією так званого "референдуму" про приєднання Запорізької області до РФ, а нині він курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в медіа проросійську пропаганду", — обґрунтували позов в Мін'юсті.

Окрім цього, міністерство пропонує стягнути активи родичів колаборанта:

Балицький Віталій, надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ з метою виготовлення та ремонту їх озброєння;

Балицький Олександр, вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь в бойових діях на боці РФ проти Збройних сил України.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі заочно засудили очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького до 15 років позбавлення волі.

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