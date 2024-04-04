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У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
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У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями

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4 квітня в обласному центрі Волині попрощалися з трьома військовослужбовцями: Євгеном Макогоном, Антоном Кравченком та Сергієм Козлюком.

Відспівали полеглих захисників у Луцькому соборі Святої Трійці.

Євген Макогон

Євген Макогон родом з Донеччини, чоловік загинув 26 липня 2023 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Йому було 38 років, розповіла його теща Валентина Гончарова.

"Контрнаступ був біля Роботиного. Ось це тільки нам прийшли результати ДНК. Він з Донецької області сюди переїхав і звідси пішов воювати", — каже жінка.
У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Військовослужбовець Євген Макогон. Суспільне Луцьк

У Євгена Макогона залишилася дружина Ксенія і донька, яка навчається у третьому класі.

Антон Кравченко

Торік, влітку, у тому ж бою загинув 36-річний Антон Кравченко.

"Загинув при штурмі села Роботине, він ще був живий, його ще побратим витягував, але помер на руках у побратима. Дуже чудова людина, побратим, дуже його сильно любили, поважали", — каже військовий Вадим Глушейко, який прийшов на прощання.
У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Військовослужбовець Антон Кравченко. Суспільне Луцьк

Боєць служив на посаді заступника командира бойової машини, був навідником оператором механізованого батальйону.

Сергій Козлюк

Сергій Козлюк помер 30 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області, говорить син захисника Віталій, який нині теж воює.

"Завжди тільки позитив, старалися за війну нічого не говорити, такі наші домашні справи, татом дуже пишаюся, тато дуже здоровий був, він взагалі молодець, він наш герой, завжди будемо пам’ятати його", — каже син.
У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Військовослужбовець Сергій Козлюк. Суспільне Луцьк

Лучанину Сергію Козлюку було 46 років. З перших днів повномасштабної війни служив в 100 бригаді та був кулеметником.

У Луцьку попрощалися з трьома військовослужбовцями
Прощання з трьома загиблими бійцями у Луцьку. Суспільне Луцьк

Поховали Євгена Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

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