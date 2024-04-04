Представники Туреччини ведуть переговори щодо звільнення кримських політв'язнів

Державні посадовці Туреччини, особливо на рівні президентів, ведуть переговори щодо звільнення кримських політв'язнів, оскільки є вагомий запит з боку України та кримських татар.

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Про це в інтерв'ю турецькій редакції QIRIM.News заявив головний омбудсман Туреччини Шереф Малкоч.

"Ми пересилаємо запити, які отримуємо, відповідним сторонам, ми намагаємося знайти рішення", — заявив він.

На запитання, чи відвідає він кримськотатарських політв’язнів під час запланованого візиту до РФ, Малкоч відповів: "Якщо ми отримаємо позитивну відповідь від росії, ми переглянемо це питання. Тому, що ми мали план (зустрічей), коли їздили в Україну".

Шереф Малкоч також наголосив, що Туреччина бажає якнайшвидшого завершення війни між Україною та РФ справедливим миром, звільненням окупованих українських територій, включно з Кримом, і забезпеченням територіальної ціліснісності України відповідно до міжнародного права.

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