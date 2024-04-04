Не зважаючи на повномасштабне російське вторгнення, культурна сфера Києва продовжує розвиватися. Якщо у 2022 році головним завданням для закладів культури було зберегти те, що є, то 2023 рік пройшов під гаслом "Зберегти й розвиватися в умовах війни".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення змусило культурну сферу столиці переформатуватися та розставити пріоритети. Головний із них — це питання безпеки. Тому у 2023 році у заклади культури облаштовували нові укриття, ремонтували старі або шукали сховища поблизу.

Також місто працювало над врахуванням принципів безбар'єрності. Кожен заклад має бути доступним — інформаційно, ментально, фізично. Третє питання також пов'язане з війною — це реінтеграція внутрішньо переміщених осіб, ветеранів через мистецтво.

"Я впевнена, що сьогодні кожен заклад культури працює з військовими, ветеранськими і громадськими організаціями, адже мистецтво лікує. Ми маємо створити максимальні умови для того, щоб захисники і захисниці, які повертаються з фронту, та ті, хто постраждав через війну, мали доступ до наших закладів і завдяки мистецтву хоч трошки могли відволіктися від страшних подій", — сказала Старостенко.

Вона нагадала, що минулого року, зокрема, у місті відкрився культурний кластер "Краків". Це сучасний багатофункціональний простір із кінотеатром, театром, танцювальною студією та медіацентром. У 2023 році тут проведели 58 заходів, у яких взяли участь понад 40 тис. людей.

У КМДА поінформували, що минулого року:

муніципальні театри презентували 97 прем'єрних вистав (у 2022-му — 58)

показали понад 4 тис. платних вистав, які відвідали більше пів мільйона глядачів, що вдвічі більше за 2022 рік

театри представили 77 благодійних вистав, які відвідали втричі більше глядачів, ніж у 2022-му

концертні колективи провели 403 концерти, зокрема благодійні, на яких були присутні близько 124 тис. глядачів

у музеях пройшло понад 400 виставок, більше 10 тис. екскурсій, різнопланові заходи на підтримку ЗСУ

оцифрували понад 36 тис. музейних предметів

збільшилася кількість користувачів бібліотек на 25%.

"Окремо варто звернути увагу на роботу Київського зоопарку, який за 2023 рік відвідали 665,5 тис. киян і гостей міста, що стало найбільшим показником за останні 5 років. Також зоопарк врятував понад 100 тварин, а загалом за час війни — понад 500 особин різних видів, що прибули з тимчасово окупованих територій і місць ведення військових дій", — йдеться у повідомленні.

Також через програми з психоемоційної реабілітації в зоопарку за 2023 рік пройшли близько 50 тис. людей.

Що відомо про культурно-мистецькі заходи у Києві

До 7 квітня у Києві триватиме другий Тиждень українського дизайну та інновацій (Ukrainian design and innovation week, UDIW). У його межах проведуть перший дизайн-маркет. Понад 100 українських брендів декору, меблів, світла, кераміки, текстилю тощо презентують свої роботи киянам та гостям столиці.

На відвідувачів, зокрема чекають: майстеркласи з гончарства, друку, моделювання; виступи провідних дизайнерів та спікерів; експозиції брендів, де можна буде придбати авторський декор, прикраси, свічки, гончарні вироби та інші ексклюзивні товари. Перший тиждень дизайну відбувся у листопаді 2023 року, він охопив понад 20 подій та 30 спікерів.

Музей Ханенків спільно з культурно-освітньою ініціативою "Без пробілів" запрошує підлітків від 14 до 18 років долучитися до креативних майстерень, які діятимуть з 13 квітня до 15 червня в Києві. Загалом проєкт триватиме 10 тижнів і включатиме чотири майстерні: креативного письма, плаката, перформансу й аудіоперформансу.

До 6 травня у Музеї історії міста Києва триватиме виставка, яку присвятили Великодню. Серед експонатів — керамічні полив'яні яйця часів Київської Русі, Царські врата ХVIII століття, давній святковий одяг українців, великодні листівки, колекція писанок з орнаментами всіх регіонів України. Окремо представлені європейський великодній декор і діаспорні писанки.

До 2 червня у Музеї історії міста Києва триватиме виставка світського дитячого одягу 1820-1920 років "Сто років дитинства". В експозиції представлені понад 20 дитячих костюмів, аксесуари, іграшки, взуття та фотографії дітей у різних вбраннях конкретного періоду.

Також у цьому музеї до другої річниці звільнення Київщини від російських окупантів представили виставковий проєкт "На захисті міста: хто і як обороняв Київ упродовж тисячоліть". Ця експозиція уособлює збірні образи захисників міста в різні історичні епохи. Проєкт у форматі вуличної банерної виставки також буде представлений просто неба на Контрактовій площі.

Також у столиці для обдарованих дітей планують запровадити щорічний міський конкурс "Мистецькі Горизонти". Він проходитиме у три тури за чотирма напрямками. Переможці отримають дипломи та грошові премії.