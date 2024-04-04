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"Укрзалізниця" з 4 квітня розпочала онлайн продаж квитків до Угорщини
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"Укрзалізниця" з 4 квітня розпочала онлайн продаж квитків до Угорщини

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"Укрзалізниця" з 4 квітня розпочала онлайн продаж квитків до Угорщини
Поїзд №143/146 "Чоп — Будапешт — Відень". Фото: Укрзалізниця/Facebook

Компанія "Укрзалізниця" з 4 квітня розпочала продаж квитків до Угорщини на поїзд №143/146 "Чоп — Будапешт — Відень" в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"Новий прямий поїзд №143/146 "Чоп — Будапешт — Відень", який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку "Укрзалізниці". Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини, так і Австрії", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що прямі сполучення "Україна — Угорщина" ("Мукачево — Дебрецен", "Мукачево — Будапешт", "Чоп — Захонь") з'являться в застосунку трохи пізніше.

З 18 березня продаж квитків на прямі вагони поїзда "Київ — Відень" доступний лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через "Дія.Підпис".

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