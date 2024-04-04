Львівський апеляційний суд призначив 38-річному мешканцю Запоріжжя, який відмовився йти воювати, реальний термін — три роки ув'язнення. До цього суд першої інстанції звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком.

Як повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, у березні 2022 року мешканець Запоріжжя, який тимчасово проживав на Львівщині, отримав повістку. Чоловік був придатним для проходження служби за станом здоров'я. Попри це він відмовився йти воювати. Про це у ТЦК та СП склали відповідний акт.

Згідно з рішенням районного суду чоловіка засудили до трьох років за ґратами за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Проте звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Прокурори не погодились з такою позицією та подали апеляційну скаргу. Львівський апеляційний суд призначив 38-річному чоловіку нове покарання — 3 роки ув'язнення.