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Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
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Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня

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Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна підкритична установка. Джерело нейтронів у Харкові. Фото: Суспільне Харків

О 08:30 4 квітня ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові втратила зовнішнє електропостачання після влучань "Шахедів" по місту.

Про це повідомила пресслужба Держінспекції ядерного регулювання з посиланням на Харківський фізико-технічний інститут, який експлуатує установку.

Після знеструмлення спрацювала система аварійного енергозабезпечення, почали працювати дизель-генератори. За даними держінспекції, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

"Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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