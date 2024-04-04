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Історія харківського поліцейського, який евакуював людей з прикордоння Сумщини. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Історія харківського поліцейського, який евакуював людей з прикордоння Сумщини. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Артур Кряж – один з поліцейських, нагороджених за евакуацію мешканців прикордоння Сумщини під час масованих російських обстрілів у березні 2024 року. Президент України вручив державні нагороди йому і його колегам під час візиту в Сумську область.

Кряж разом з іншими поліцейськими у березні 2024 року збирав людей по населених пунктах Великописарівської громади на евакуацію, в основному маломобільних та пенсіонерів, які самостійно не могли залишити небезпечну територію.

Сільрада збирала інформацію про людей, які хочуть виїхати, але не мають можливості, зранку вже були списки. Роздавали ми списки співробітниками поліції, вони роз’їжджалися, звозили цих людей до укриття, після чого грузили всіх в автобус і вивозили, розповів Артур Кряж.

У пункті евакуації на людей вже чекали. Звідси їх вивозили до Охтирки.

Про те, як вивозили людей, Артур Кряж розповів Суспільному.

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