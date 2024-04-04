4 квітня у Шостці на Сумщині провели в останню путь військовослужбовця Андрія Поповича. Чоловік загинув 28 березня в Донецькій області.

Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.

Андрій Попович народився 21 травня 1983 року. В Шостці він закінчив 9 класів гімназії, здобув професію бармена на базі Вищого професійного училища № 19. Потім вступив до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу та здобував фах економіста. Також навчався в СумДУ за спеціальністю "Економіка".

Після проходження строкової служби Андрій Попович працював у сфері торгівлі, пізніше – на місцевих підприємствах Шостки. У 2016 році залучався до виконання службово-бойових завдань в угрупуванні НГУ "Сегмент" для посилення придністровської ділянки українсько-молдовського кордону.

З початком повномасштабної війни Андрій разом зі своїм кумом Денисом Мурзовим, записалися у добровольці.

Прощання з Андрієм Поповичем, Шостка, Сумська область, 4 квітня, 2024 р. Фото: Микола Нога

Служба Андрія розпочалася у Шосткинській ТРО. Через деякий час, у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" чоловік воював на Бахмутському напрямку. Після навчання у Німеччині у 2023 році його перевели до 67-ї окремої механізованої бригади. На фронті виконував обов’язки такелажника евакуаційного взводу ремонтно-відновлювального батальйону.

За словами родичів чоловіка, 27 березня він повідомив, що виїжджає на бойове завдання — з того часу зв’язок обірвався. 30 березня сім’я отримала повідомлення про смерть Андрія Поповича. Він загинув 28 березня в районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині.

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