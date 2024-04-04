На Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили чотири вибухобезпечні предмети

Протягом минулої доби, 5 квітня, на території Запорізької області співробітники ДСНС вилучили та знешкодили чотири вибухонебезпечні предмети.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"Сапери ДСНС знищили один касетний елемент від реактивної системи залпового вогню "Ураган", один постріл гранатомета, одну протитанкову міну та один дрон, виявлені у населених пунктах Запорізького та Пологівського районів", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що 22 березня на території Запоріжжя та Запорізького району співробітники ДСНС вилучили та знешкодили сім вибухонебезпечних предметів.

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